Blussen grote brand bij afvalverwerker gaat nog uren duren

De brand is in de wijde omgeving te zien. Er staat een loods van het bedrijf in brand. In de loods ligt afval opgeslagen, aldus de woordvoerder. Daarbij moet gedacht worden aan hout, plastic en verpakkingsmaterialen.

De brandweer haalt water uit de naastgelegen Rijn om het vuur te bestrijden.

In de loods waren geen mensen aanwezig. De brandweer kan de loods niet in om het vuur te bestrijden, omdat dat te gevaarlijk is. De kans is dus vrij groot dat het pand straks als volledig verloren kan worden beschouwd.

Het is niet bekend hoe het vuur heeft kunnen ontstaan. De woordvoerder roept omwonenden op ramen en deuren gesloten te houden.