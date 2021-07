Campings midden in hoogseizoen ontruimd om hoogwater

In 2016 was er ook al wateroverlast op camping De Scherpenhof in Terwolde. Foto: Omroep Gelderland

Meerdere campings die langs de rivieren liggen, moeten midden in het hoogseizoen hun terrein ontruimen vanwege het hoge water. Door de extreme regenval lopen de uiterwaarden onder. “Van paniek is geen sprake.”

Het waterpeil van de Rijn bij Lobith stijgt de komende dagen naar zeker 13 meter boven NAP. Dat betekent onder meer dat boeren hun vee weg moeten halen uit de lager gelegen gedeelten van de uiterwaarden. Maar ook veel caravans en tenten kunnen niet blijven staan.

“We zijn al bezig de camping te ontruimen, want de Waal komt omhoog. Er is heel veel regen gevallen in Zuid-Duitsland en dat komt via de rivier naar ons toe”, vertelt Anciëlla Tap van camping Waalstrand in Gendt. Ze verwacht dat het terrein vanaf vrijdag gaat onderlopen

'Heel vervelend voor de gasten'

Het gaat volgens haar om zo'n 80 tot 90 plekken, die zo'n twee weken lang niet gebruikt kunnen worden. De eerste week staat het terrein onder water, daarna moet het gras nog drogen. “We kunnen een aantal mensen verhuizen naar de camperplekken, maar dat zijn er maar negen. De rest moeten we helaas afbellen.”

“Het is heel vervelend, want aankomend weekend komen veel campinggasten die voor twee of drie weken hier zouden staan. Die moeten we nu teleurstellen.”

Noodplekken

Op camping De Scherpenhof in Terwolde staan ook veel caravans en tenten in de uiterwaarden, die het hogerop moeten zoeken. Beheerder Ron Kleiboer hoopt voor al deze gasten een noodplek te kunnen maken. “De camping zit helemaal vol. We hopen iedereen van een nieuw plekje te kunnen voorzien, zodat ze gewoon vakantie kunnen vieren. Daarvoor moeten we bijvoorbeeld extra stroomaansluitingen creëren.”

Een van die gasten is Gerrit Pijpstra uit Apeldoorn. Hij komt al zo'n 40 jaar op de camping aan de IJssel. Volgens hem gaat het soms om voortenten compleet met koelkasten en aanrechtbladen die verhuisd moeten worden. “Vrijdag gaat het helemaal onder lopen, dus donderdag is de grote uitvaart”, verwacht hij.

We geven ze alle tijd om rustig in te pakken

Helemaal nieuw is de situatie niet. “Zelf werk ik nu 35 jaar op deze locatie, en we hebben dit twee keer eerder meegemaakt”, zegt Kleiboer. Ook in Gendt hebben ze vaker de camping moeten ontruimen. “Maar de laatste keer dat het midden in de zomer gebeurde, is volgens mij wel 40 jaar geleden”, zegt Tap.

De gasten die nu op de uiterwaarden staan, hebben er volgens haar begrip voor. “Die zien het water stijgen en dat de dreiging aanwezig is. We geven ze alle tijd om rustig in te pakken. Er is geen sprake van een panieksituatie.”