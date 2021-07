Megabui zorgt voor hoogwater in de zomer: 'Zoiets heb ik nog nooit gezien'

Als je naar buiten kijkt, zou je niet zeggen dat het half juli is. Het regent flink en de komende dagen blijft het nat. In delen van de provincie kan 30 tot 50 millimeter vallen.

Maar het is vooral de regen in Zuid-Duitsland die hier voor problemen gaat zorgen, vertelt beleidsadviseur Jan Polman van Waterschap Rijn en IJssel. In combinatie met het smeltwater uit de Alpen gaan we volgens hem richting een situatie die voor een winterdag heel normaal is.

15 meter?

Volgens de laatste prognoses stijgt het waterpeil van de Rijn bij Lobith naar zeker 13 meter. Al zijn dat volgens Polman nog voorzichtige voorspellingen. We gaan misschien wel richting de 14 of 15 meter, als de 'slechtste' scenario's werkelijkheid worden. Dat zijn waterstanden die in de winter niet eens gehaald worden. Het gaat daarbij wel om onzekere voorspellingen, benadrukt hij.

Volgens Alphons van Winden van waterpeilen.nl is hoogwater in de zomer lastiger te voorspellen dan in de winter. Dat komt door de hogere temperaturen en verdamping, maar ook de begroeiing. "De akkers staan vol en bomen en bladeren houden ook veel water tegen. In de zomer komt normaal weinig regenwater in de rivieren terecht, behalve als het echt veel regent. En het regent nu extreem veel, waardoor niemand precies weet wat er gaat gebeuren."

Megabui

Veel hangt volgens hem af van het lagedrukgebied dat nu boven Frankrijk en Duitsland hangt. "Je moet het eigenlijk zien als een megabui, die drie dagen lang rondtolt:, aldus de landschapsecoloog uit Ubbergen. Normaal doet zo'n lagedrukgebied er één of twee dagen over om vanuit Frankrijk via Duitsland naar Polen te trekken. "Maar doordat het gebied zich heel traag beweegt, krijg je deze bijzondere situatie. Zoiets heb ik in de dertig jaar dat ik me hiermee bezig houd nooit gezien."

De megabui die heel langzaam rondtolt. Foto: Buienradar

Voor de Maas is vooral van belang hoeveel regen er in de Ardennen valt. Voor de Rijn gaat het om het stroomgebied van de Moezel in de Vogezen en Eiffel enerzijds en het Zwarte Woud en het gebied ten noorden van de Alpen anderzijds.

"Je moet het vergelijken met een knikker die op tafel rolt. Als de buien 100 kilometer noordelijker of zuidelijker vallen, maakt dat heel veel uit voor de hoeveelheid water die in ons land terecht komt. Valt het water bijvoorbeeld aan de noordkant van de Ardennen, stroomt de Maas vol. Maar als het aan de zuidkant valt, is dat veel minder."

Geen sprake van paniek

Als het waterpeil bij de Rijn doorstijgt naar veertien meter, is dat uniek. Op 24 juli 1980 was de Rijn bij Lobith voor het laatst zo hoog. Bij Waterschap Rivierenland gaan ze vooralsnog uit van iets meer dan dertien meter. "Er is geen sprake van paniek, want dat is niet per se veel. Maar het is wel bijzonder voor de tijd van het jaar", zegt woordvoerder Freek Jochems. "In mijn carrière bij het waterschap, en ik zit er nu een jaar of tien, is het een keer eerder gebeurd."

Door het hoge water stromen uiterwaarden onder. Dat betekent dat vee en andere grote grazers naar hoger gelegen plekken moet worden gebracht. "En campings die volop in de running zijn, moeten de boel misschien opbreken. Alle caravans en tenten die in de uiterwaarden staan, moeten weg", zegt Jan Polman.

En dan zijn er nog stukken landbouwgrond, die door het hoge water misschien onder gaan lopen. De kans is volgens hem groot dat er een laag water op de percelen langs de rivieren komen te staan, waardoor de oogst mislukt.

Pas bij 17 meter denken dijkbeheerders : dit wordt wel heel erg hoog

De waterschappen overleggen nog over welke maatregelen precies genomen moeten worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het open of dicht zetten van sluizen en het sluiten van coupures. "We gaan in ieder geval een ronde maken langs de dijken om te kijken welke activiteiten zich daar afspelen, die mogelijk last krijgen van het water."

De piek van het hoge water wordt net na het weekend verwacht. Ook als het waterpeil doorstijgt naar 15 meter - en er officieel sprake is van hoogwater - is er volgens Van Winden geen reden voor paniek. Dan gaan kades onderlopen, veren uit de vaart en worden woningen op terpen onbereikbaar. "Pas bij zeventien meter denken dijkbeheerders: dit wordt wel heel erg hoog."

