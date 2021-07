Zorgen om karpersterfte: 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt'

Het begon met enkele dode karpers in de vijver van het Horsterpark, maar inmiddels zijn in alle visvijvers in Duiven-Zuid dode vissen ontdekt. Waterschap Rijn en IJssel heeft de waterkwaliteit laten onderzoeken, maar die is in orde. Er is genoeg zuurstof en andere vissen blijven gewoon leven.

Henry Raben van Hengelsportvereniging de Graskarper spreekt van een uitzonderlijke situatie: "We hebben wel eens eerder dode karpers gehad, maar zo veel hebben we nog nooit meegemaakt."

Schepnet ontsmetten

De dode dieren worden onder andere door vrijwilligers van de visvereniging uit het water gehaald en opgeruimd. De oorzaak blijft gissen: "We vermoeden een virus, maar de dode karpers kun je daar niet op onderzoeken. Er is dus geen honderd procent zekerheid."

Een virus kan ontstaan doordat inwoners vissen uit de vijver in hun eigen tuin in de visvijvers van de hengelsportvereniging plaatsen. "Dan doen mensen de vijver weg en droppen ze de gekweekte koikarpers bijvoorbeeld in onze wateren. Maar deze dieren kunnen ziektes overdragen. Mensen weten dit vaak niet en denken juist dat ze iets goeds doen", vertelt Raben.

Dode karpers. Foto: HSV de Graskarper

Het bestuur wil voorkomen dat het virus overslaat naar de visvijvers in Duiven-Noord en verbiedt daarom, tijdelijk het vissen in Zuid. Wie in Noord vist mag voorlopig geen leefnetten gebruiken en de schepnetten moeten telkens goed ontsmet worden. "Alles om verdere verspreiding te voorkomen." Er zal ook op gehandhaafd worden.

De maatregelen gelden in eerste instantie voor twee weken, daarna bekijkt het bestuur van de Graskarper de situatie opnieuw.