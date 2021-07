Tachtig boeren op trekkers verwacht bij rechtbank, burgemeester neemt maatregelen

Om verkeersoverlast in de stad te beperken wil ze de straat voor de rechtbank vrijhouden voor de boeren. "De Martinetsingel gaat dicht, om op die plek ruimte te bieden aan de tractoren. In de ochtend kun je daar dus niet parkeren", aldus gemeentewoordvoerder Anniek Neve.

Goede banen

Aan de kant van het Vispoortplein komen hekken te staan, net aan de andere kant bij de kruising met de Tadamasingel. "Als mensen zelf gaan zoeken naar geschikte plekken om de trekker te parkeren is dat gewoon heel ingewikkeld in de Zutphense binnenstad. Dus we willen facilitairen dat ze bij de rechtbank kunnen staan, op een manier dat het voor de hele binnenstad goed is."

Actiegroep Voll Gass heeft Achterhoekse boeren opgeroepen woensdag massaal naar de rechtbank te komen om collega Thijs Wieggers te steunen. Die moet voor de rechter verschijnen omdat hij bezwaar maakt tegen een geldboete voor een illegale samenkomst in zijn weiland, in coronatijd. April vorig jaar kwamen er op zijn land zo’n 250 boeren bijeen voor een ludieke actie in het kader van 75 jaar vrijheid.

In de middag weer open

Verkeersregelaar wijzen automobilisten morgenochtend naar andere parkeerplaatsen in de stad. Bijvoorbeeld de Houtwal of het 's Gravenhof. "De politie verwacht dat als de rechtszaak klaar is, ze dan vertrekken. Als de trekkers weg zijn gaat de Martinetsingel weer open", aldus Neve.

