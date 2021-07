'Dit dragen we ons hele leven mee', bewoners kijken uit naar onderzoek fatale flatbrand

De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert woensdag het onderzoek naar de fatale flatbrand op nieuwjaarsdag 2020 in Arnhem. Een week later dan gepland, vanwege de aanslag op Peter R. de Vries vorige week. Voor de bewoners van de flat aan het Gelderseplein een uitermate belangrijke dag. "Ik zit er al maanden op te wachten", vertelt Hulya Balyeci.

Een dag na de fatale brand, die het leven kostte van een 39-jarige vader en zijn zoontje van vier en waarbij moeder en dochter zwaargewond raakten, meldde Hulya zich al bij de makelaar omdat ze niet meer in de flat wilde wonen. Drie weken geleden verhuisde zij, in navolging van vele andere bewoners.

De afgelopen periode omschrijft zij als 'een drama'. "Die gebeurtenis heeft zoveel impact, ook op je privéleven."

In de nieuwjaarsnacht ontstaat er brand in een flat aan het Gelderseplein in Arnhem-Zuid. In de hal staat een afgedankt bankstel dat door afgestoken vuurwerk in brand vliegt. Giftige rookwolken vullen de hal en de liftschacht. De elektriciteit valt uit, waardoor ook de lift tot stilstand komt. In de lift staat een gezin dat oud en nieuw had gevierd bij opa en oma. De man en zijn zoon zijn vermoedelijk om het leven gekomen door de grote hoeveelheden giftige rook die de liftschacht in was getrokken. Reanimatiepogingen door de hulpdiensten mogen niet meer baten. De moeder en 8-jarige dochter worden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleven het drama ternauwernood.

Hulya vertelt dat haar dochtertje de lift niet meer in durfde. Daardoor moest zij de zes verdiepingen naar hun oude woning telkens met de trap afleggen. Omdat Hulya zelf ontstekingsreuma heeft in haar heupen, leidde dat tot de nodige fysieke klachten. "Ook op mijn werk heb ik me daardoor meerdere keren ziek moeten melden." Het trauma van het hele drama is bovendien 'een last die we ons hele leven meedragen', stelt Hulya.

Die beelden komen steeds weer terug, zeker rond oud en nieuw

De raad kijkt in het rapport onder meer naar het ontwerp en gebruik van de hal en vluchtwegen, het gebruik van de liften bij brand en de inzet van brandweer. Een 19-jarige flatbewoonster die daar woont met haar ouders en jongere broertjes en zusjes hoopt dat het rapport voor de toekomst een gevoel van veiligheid geeft, dat ook binnen haar gezin nog ontbreekt. "Die beelden komen steeds weer terug. Zeker rond oud en nieuw. Dat geeft onrust en angst."

Tieners aangehouden

Twee jongens van 12 en 13 jaar werden ervan verdacht die bewuste nacht vuurwerk op de bank te hebben gelegd en aangestoken. Ze werden anderhalve dag na de brand aangehouden. Ze waren te zien op bewakingsbeelden en de politie heeft getuigen gehoord.

Schuldig zonder straf

De jongens zijn schuldig bevonden door de rechter, maar kregen geen straf of maatregel. "De jongens zijn schuldig aan de brand, maar zij hebben nooit gewild dat er brand ontstond of dat er mensen zouden overlijden. Ze waren vooral bezig met het aansteken van vuurwerk en met elkaar. Het is niet bewezen dat zij opzettelijk een brand hebben veroorzaakt'', stelde de rechtbank een jaar geleden. ''Maar zij hadden wel beter moeten opletten."

Crisislab, een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen, concludeerde vorig jaar dat de flat brandveilig was. Het onderzoek gebeurde op verzoek van de flatbeheerder, woningcorporatie Vivare. Het is dan ook belangrijk dat een onafhankelijke opdrachtgever er nu naar kijkt, meent flatbewoonster Hulya.

