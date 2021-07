Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zit in thuisquarantaine

De quarantaineplicht geldt in ieder geval nog tot donderdag: dan kan de burgemeester een test ondergaan om te kijken of hij weer de deur uit kan. Het is niet de eerste keer dat Bruls een tijdje achter gesloten deuren zit. "Een aantal maanden geleden testte een medewerker positief, een medewerker met wie ik de dag ervoor intensief had samengewerkt. Toen ben ik ook een paar dagen in quarantaine gegaan."

Meer dan slechts getallen

De burgemeester zegt dat de thuisquarantaine voor hem weer duidelijk maakt dat het niet alleen draait om theorie, grote getallen en besmettingscijfers. En klagen wil hij zeker niet. "Als het hierbij blijft, twee keer in quarantaine, en verder nergens last van hebben: er zijn mensen die het veel erger hebben getroffen."

Wel maakt Bruls zich zorgen over de oplopende besmettingscijfers in de provincie. "Die zijn minstens zo erg als in de rest van het land. Het is echt ongelooflijk als je ziet dat de cijfers vorige week zo ontzettend stegen. We hebben de snelste stijging meegemaakt vanaf begin maart vorig jaar. En dat terwijl we dachten het ergste achter de rug te hebben", aldus de burgemeester van Nijmegen. "Gelukkig worden de meeste mensen er niet écht ziek van, we zien de ziekenhuiscijfers ook niet oplopen."

Niet te snel de regels loslaten

Bruls staat nog steeds achter de keuze om musea weer te openen en markten toe te laten, versoepelingen die de voorbije maanden ook ingevoerd werden. Hij zegt echter ook dat hij benieuwd is wat er na 13 augustus weer mag, de datum die is ingepland als slotdag voor de huidige aangescherpte maatregelen.

"Dan moeten we alle beperkingen niet te snel opheffen, ook de anderhalve meter niet. Het virus laat zien dat het vrij verrassend kan gaan. Wie had nu gedacht dat we in de zomer de snelste stijging in zestien maanden tijd zouden zien?"

