Vitesse wint voor de eerste keer in de voorbereiding

De ploeg uit Kreta, met de Nederlanders Luc Castaignos, Jonathan de Guzman, Mike van Duinen en Boy Waterman in de selectie boden in het eerste kwartier niet veel weerstand. Vitesse begon nog zonder de nieuwste aanwinst Romaric Yapi in de basis aan de wedstrijd tegen de Grieken. Maar dat maakte niet veel uit. Het waren de Arnhemmers die wel goed aan het duel begonnen.

Dasa gaf na tien minuten een goede voorzet op Million Manhoef, die bij de tweede paal binnen kon tikken. De tweede treffer liet daarna niet lang op zich wachten. Weer was het Manhoef die kon scoren, nu uit een rebound.

Million Manhoef maakt de 2-0. Foto: Omroep Gelderland

Daarna kreeg OFI Kreta de overhand in de wedstrijd en werd de ploeg gevaarlijk via de spitsen Castaignos en Van Duinen. Castaignos schoot vlak voor rust op doel en zag doelman Jeroen Houwen zijn inzet belabberd keren. De rebound was een intikker voor Fabio Sturgeon. Daardoor was de ruststand 2-1.

Grote wisselshow

Trainer Thomas Letsch kon tevreden zijn over het eerste kwartier, maar zag zijn ploeg daarna snel inzakken. In de tweede helft liet Letsch zijn ploeg voor het grootste deel staan. Hij liet alleen Oroz en de nieuwe aanwinst Yapi meteen starten in de tweede helft.

De nieuwste aanwinst Yapi. Foto: Omroep Gelderland

De grote wisselshow begon pas na zestig minuten, toen Letsch zijn hele basisteam bijna vervangen had. Alleen Enzo Cornelisse Million Manhoef en Loïs Openda bleven staan. Dat zorgde er in ieder geval voor dat Riechedly Bazoer en Oussama Tannane toch wat minuten gingen maken vanavond. Beide spelers, die azen op een transfer, begonnen weer op de bank. Ze willen niet teveel risico's lopen op blessures.

Een kwartier voor tijd werden ook de laatste drie basisklanten gewisseld. Maar zoals in elke oefenwedstrijd met veel wissels, gebeurde er in het veld dan niet veel meer.

Opstelling Vitesse: Houwen, Dasa (46.Yapi), Doekhi (62. Bazoer), Hajek (46. Oroz), Cornelisse (75. Van Zwam), Manhoef (75. Thenu) Tronstad (62. Vroegh), Domgjoni (62.Tannane), Huisman (62. Hernandez), Openda (75. Van Duivenbooden) en Von Moos (62. Gong)