Slachtoffer roept Doetinchem op tot actie

“Zorg dat er heel snel wat gebeurt hier, voordat er ergere dingen gebeuren”, is de boodschap van Niesink richting de gemeente. Ze reed vrijdagmiddag 5 februari vanuit De Huet richting de brug over de Oude IJssel toen ze op de Mercuriusstraat werd aangereden. “Mensen oordelen heel gauw dat je niet uitkijkt, dat je telefoon hebt, dat je oordopjes inhebt”, vertelt Niesink, die zich stoorde aan de berichten op sociale media. “Dat is bij mij helemaal niet van toepassing. Ik heb uitgekeken, maar toch ben ik aangereden. Dit is voor mij nog steeds een heel gevaarlijk punt.”



De Fietsersbond onderstreept de woorden van Niesink over de oversteekplaats op de Mercuriusstraat. “Bijna elke week is er wel iets”, zegt voorzitter Karel Berkhuysen. “Het gaat vooral om het feit dat het een tweerichting-fietspad is. Je ziet ook automobilisten die zo gefixeerd zijn op de rotonde, dat ze helemaal niet zien dat er een fietspad is.” In de afgelopen anderhalf jaar zijn er volgens de gemeente vijf geregistreerde ongevallen geweest op de rotonde. Dit gaat alleen om ongelukken waar de politie voor is uitgerukt.



Onderzoek na reacties

De gemeente heeft een inmiddels onderzoek ingesteld, waarvan de resultaten in september worden verwacht: “Wij zien, ook naar aanleiding van de recente berichtgeving, wel de online berichten en reacties van mensen die aangeven een bijna-ongeval gehad te hebben op deze plek.” Ook wordt na de zomer een antwoord verwacht van ondernemersvereniging IG&D Doetinchem over de wensen van aanliggende bedrijven.



Aanpassingen aangedragen

De Fietsersbond sprak met de gemeente over de situatie en heeft twee oplossingen aangedragen. Veel noodzaak tot aanpassen voelt Berkhuysen niet vanuit de wethouder. “In de praktijk is er niet heel veel gebeurd, er zijn alleen twee pijlen die verschillende kanten op wijzen geplaatst. Dat is het enige dat er gebeurd is sinds we twee jaar geleden aan de bel trokken.”



‘Zullen ongelukken blijven gebeuren’

Voor Niesink en de Fietsersbond duurt het allemaal te lang. “Er zullen ongelukken blijven gebeuren”, zegt Berkhuysen. “Ik snap ook niet zo goed dat men niet sneller actie onderneemt. Dat ook de IG&D zo lang nodig heeft. Als je zo overtuigd bent van het feit dat er iets moet gebeuren, dan zou er sneller actie moeten zijn.”





