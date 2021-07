Een miljoen gratis boompjes voor een beter milieu en klimaat

Dries Blind is eigenlijk evenementenmaker, maar door de coronacrisis moest hij op zoek naar ander werk en daarom zette hij met zijn collega's in Terwolde de Wij-Gaarde op. De Wij-Gaarde is straks weer één van plekken in Nederland, waar straks gratis boompjes afgehaald kunnen worden.

Boompjes straks af te halen in boomasiel

"Wij zijn een boomhub voor Stichting Meer Bomen Nu", zegt Dries Blind. "Dat is zeg maar een verzamelplaats of boomasiel voor een korte periode. Vanuit oogstlocaties slaan we de bomen hier op en gaan ze door naar plantlocaties."

Het afgelopen jaar liep het met de gratis perenboomactie storm. Mensen stonden voor een gratis boompje in de rij. Dit jaar moet het weer een succes worden. Meer Bomen Nu wil dat er dit keer voor het milieu en tegen de opwarming van de aarde één miljoen bomen in Nederland worden geplant. Maar hoe kom je aan zo'n enorm aantal bomen om weg te geven? "Parken, bossen, landgoederen hebben we echt nodig om daar te gaan oogsten."

Het is dus de bedoeling dat duizenden vrijwilligers straks de schop ter hand nemen om jonge boompjes uit de grond te halen op plekken, waar ze toch geen kans zouden maken uit te groeien tot volwaardige bomen. Blind demonstreert hoe het gedaan wordt. Behendig steekt hij zijn spade rond een jong boompje en trekt hem er uit.

'Goed rond de wortel steken'

"Het is wel pittig werk hoor. Het moet je wel liggen. Je moet goed rond de wortel steken. Niet te dicht bij, zodat de wortels wel intact blijven en vooral je schopsteel niet breken," zegt Blind lachend. Het is de bedoeling dat de zo geoogste boompjes in november kunnen worden uitgedeeld.