Europees kampioene Jasmijn Lau zong volkslied mee, maar niemand zag het

De 22-jarige Jasmijn Lau is nog altijd aan het genieten van haar gouden medaille op de 10 kilometer tijdens de EK-23 atletiek in Tallinn (Estland) afgelopen weekend. De atlete uit Velp is inmiddels weer thuis en blikt nog een keer terug op haar prestatie.

"Ik ben wel een beetje moe. Ik heb niet veel geslapen de laatste dagen", vertelt Lau. "Na een wedstrijd slaap ik sowieso slecht door de adrenaline, maar nu na deze gouden medaille helemaal."

Zie ook: Jasmijn Lau verovert Europese titel op 10.000 meter

Het was een medaille waar van tevoren de ogen al op gericht waren, vertelt de atlete. "Ik had hem misschien niet verwacht. Maar ik was ook zeker niet tevreden geweest als ik tweede was geworden. Goud winnen was echt het doel."

Dat bleek tijdens de race alleen wat lastiger te zijn dan ze gehoopt had. "Er was een Italiaans meisje heel sterk, die bleef heel lang meegaan, ook als ik het tempo omhoog gooide. Ze was echt een bijtertje, ik kreeg stress van het feit dat ze eraan bleef hangen."

Vuvuzela-toeter

Maar op een gegeven moment lukte het Lau om haar te lossen. "Maar toen moest ik het zelf nog volhouden. Maar ik had het geluk dat er nu weer supporters langs de lijn mochten staan. Mijn moeder, broertje, andere ouders en andere Nederlandse atleten waren mij echt aan het aanmoedigen."

"Ze sloegen op de banners aan de zijkant en Robin van Riel (atleet, red.) had een Vuvuzela-toeter mee. Stonden ze op 200 meter van de finish allemaal voor mij te juichen. Daar kan ik echt van genieten", lacht ze.

Nadat ze als eerste over de finish was gekomen, werd natuurlijk het Wilhelmus voor haar gespeeld. "Dat was echt mooi. Ik zong ook mee, maar ik had een mondkapje op. Dat heeft dus niemand gezien, haha."

Taart en ballonnen

Vervolgens volgde maandag de reis naar huis. "Ik heb heel veel berichtjes gehad, vandaag nog taart gekregen van een sponsor en er hingen ballonnen voor de deur. Ik ben dus helemaal overspoeld met aanmoedigingen."

Nu gaat de blik van de atlete op de EK-20, die ook in Tallinn zijn. "Ik wil de andere Nederlandse atleten aanmoedigen. Ik heb ze al wat tips gegeven. Het zou mooi zijn als daar ook een Europees kampioen uitkomt."

"Daarna kijk ik echt uit naar de Olympische Spelen. Ik ben echt benieuwd naar de marathon en Sifan Hassan op de 10 kilometer. Of ik daar over vier jaar sta? Ik hoop het echt."