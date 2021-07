Vitesse verlengt contract van talent Cornelisse

Enzo Cornelisse kwam tien jaar geleden binnen bij de jeugd van Vitesse en werd vorig seizoen, in de voorbereiding, overgeheveld naar het eerste elftal. In oktober 2020, tegen Heracles Almelo, maakte hij zijn debuut in de eredivisie, daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader, Tim Cornelisse.

Daarna verving hij in het seizoen in bepaalde wedstrijden Riechedly Bazoer. Dat deed de jongeling met veel overtuiging en dat leverde hem veel lof op.

Cornelisse is blij met zijn eerste seizoen en het nieuwe contract. “Ik kan tevreden zijn over mijn debuutseizoen in de eerste selectie. Nu is het zaak om de volgende stappen te zetten. Ik ga er alles aan doen om dit seizoen zoveel mogelijk van waarde te zijn voor het team. Dit nieuwe contract geeft mij in ieder geval veel vertrouwen.”