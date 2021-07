PvdA’er Kroon stapt na tien jaar uit politiek

“Een besluit dat goed voelt”, laat Kroon weten in reactie op zijn vertrek. Hij deed in 2010 zijn intrede in de Doetinchemse politiek als wethouder. Belangrijkste reden voor zijn stoppen is dat het werk voor Stichting Mini Manna in ‘een stroomversnelling’ komt. Naast locaties in Ulft en Doetinchem, breidt de stichting uit naar Winterswijk. “Dat mooie en helaas noodzakelijke werk vraagt veel van mijn tijd, waardoor ik in mijn ogen onvoldoende tijd kan vrijmaken voor het raadslidmaatschap”, zegt Kroon. “Daarom vind ik dat ik ruimte moet vrijmaken voor iemand die dat wel kan.”



De positie van Kroon in de Doetinchemse raad wordt ingevuld door Maarten op de Weegh. Hij wordt ook fractievoorzitter van de lokale PvdA: “Steven laat natuurlijk een groot gat achter. Maar ik ga onverminderd door met de strijd voor sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen. Doetinchem kan wel weer een beetje sociaaldemocratie gebruiken en ik ga me er hard voor maken dat mijn partij weer in deze positie komt.”





