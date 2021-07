Man steekt huisgenoot dood en krijgt celstraf van veertien jaar

Een 52-jarige Pool is dinsdag veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij bracht zijn 41-jarige Poolse huisgenoot in de keuken van hun appartement in Velp door messteken om het leven. Tegen hem was twaalf jaar cel geëist.

De man stak op 9 mei 2020 het slachtoffer zes keer met een mes, waardoor die overleed. Volgens de rechtbank is geen sprake van voorbedachte raad, omdat er geen sprake was een vooropgezet plan. De Pool is daarom vrijgesproken van moord. De rechtbank vindt wel bewezen dat de man het slachtoffer met opzet heeft gedood. Daarom is er sprake van doodslag.

De man zei dat hij uit zelfverdediging handelde, omdat het slachtoffer hem aanviel met een mes. Er was volgens hem sprake van een situatie van noodweer of noodweerexces. Hij vond dat hij daarom niet strafbaar is. Uit getuigenverklaringen blijkt dat de twee direct voor de steekpartij ruzie hadden. De rechtbank gaat ervan uit dat het slachtoffer de 52-jarige man heeft aangevallen en geslagen.

De rechtbank gelooft echter niet dat het slachtoffer de man met een mes aanviel. Daarvoor is geen enkel bewijs. Daarom had de dader zich kunnen en moeten onttrekken van de situatie. De rechtbank verwerpt daarom het beroep op noodweer of noodweerexces.

Volgens de rechtbank is hier sprake van een zeer ernstige vorm van doodslag. Hij hielp het slachtoffer na de steekpartij niet en hij nam geen verantwoordelijkheid voor zijn daad. Mede daarom is de straf zwaarder dan de eis.

