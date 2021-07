Gelredag op 17 juli in Hattem

Het Voerman Stadsmuseum Hattem is zaterdag 17 juli het bruisende middelpunt tijdens de eerste Gelredag van Omroep Gelderland. Het museum is gastheer voor Omroep Gelderland, dat de hele dag uitzendingen vanuit Hattem zal verzorgen.

Omroep Gelderland gaat 17 juli van start met de zomerse Gelredagen, die altijd weer bol staan van de activiteiten. Zo ook op 17 juli wanneer er in en rond het museum en op andere plekken in Hattem weer veel te beleven valt.

Het Voerman Stadsmuseum Hattem is tijdens deze dag gratis of op vertoon van de Museumkaart toegankelijk. Om 10.00, 11.00 en12.00 uur kunnen bezoekers gratis deelnemen aan een rondleiding door het museum. Tijdens deze rondleidingen is ook de nieuwe tentoonstelling ‘Gevangen in een paradijs’ te bekijken. Daarnaast zijn er om 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur stadswandelingen die vanaf het museum vertrekken.

De kinderen hoeven zich evenmin te vervelen, ze kunnen om 11.00 uur in de Dijkpoort terecht, voor een ‘workshop heraldiek.’ Ze zijn dan tussen 11.00 en 12.00 uur in de weer met wapenschilden maken. Hebben ze daarna zin in nog meer middeleeuwse avonturen, dan kunnen ze om 13.00 uur in de kelder van het museum aan de slag om zelf een zwaard te maken. Dat is overigens een veilige en geheel kindvriendelijke versie.

Op muzikaal gebied is Hattem deze zaterdag eveneens een levendige stad. Op de binnenplaats van het museum geeft harpiste Regina Ederveen om 10.30 uur een koffieconcert. Voor molen De Fortuin naast het museum treedt om ongeveer 13.00 uur de band Cinnamon op die Ierse folkmuziek ten gehore brengt. De molen zelf begint vanaf 10.00 uur met malen, toegang is in beperkte mate mogelijk.

Het atelier van de Voermankoepel aan de Geldersedijk is van 12.00 tot 15.00 uur geopend voor belangstellenden. Gelegenheid tot een ontmoeting met de twee kunstenaars van de koepel Inge in 't Hout en Roeli Rumscheidt, die ook vertellen over de geschiedenis van de koepel en het huis van Jan Voerman sr. Er zijn demonstraties van Inge en Roeli in de koepel, waarbij het landschap én het gemberpotje van Voerman senior centraal staan. Het pleintje van de koepel doet dienst als ontmoetingsplek in terrasvorm.

Tijdens de Gelredag is verder de Andreaskerk vanaf 13.00 uur geopend voor bezichtiging.

Deze eerste Gelredag valt samen met de opening van de nieuwe tentoonstelling ‘Gevangen in een paradijs’, die vanaf deze zaterdag 17 juli in het Voerman Stadsmuseum Hattem te zien is. Tegelijk verschijnt ook het gelijknamige boek, dat vanaf deze zaterdag in de museumwinkel te koop is en online besteld kan worden. Het boek is voor 34,95 euro verkrijgbaar.

‘Gevangen in een paradijs’ gaat over de familiegeschiedenis en het werk van Jan Voerman jr. en zijn ontwikkeling. Ter gelegenheid van de presentatie van de nieuwe tentoonstelling en het boek kunnen belangstellenden om 15.30 uur uur in de Gasthuiskerk aan de Achterstraat in Hattem terecht voor een openbare lezing over de familie Voerman. Deze lezing wordt verzorgd door Peter Voerman, de kleinzoon van Jan Voerman junior, en kunstkenner Wietse van den Noort.