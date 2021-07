Overkapping sluit werk aan station Dieren af

De officiƫle opening van de overkapping op het perron van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM) is het slot van de werkzaamheden aan het station in Dieren. De overkapping kan niet alleen op positieve reacties rekenen.

“Een aantal mensen bij ons zijn heel erg gefocust op de uitstraling van de jaren ‘50”, zegt Ronald Bresser van de VSM, die de kap zelf wel mooi vindt. “We rijden in het heden, dus er mag ook iets uit het heden langs de lijn staan.”

Volgens wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden is het ontwerp bewust gekozen. “Als je goed kijkt naar het station, dan zie je een combinatie van nostalgie en van modern. Het stationsgebouw is oud, maar als je ziet hoe we het gebied hebben ingericht is dat juist nieuw. Dat wilden we met de overkapping voor de stoomtrein ook, oud en nieuw combineren.”

Bresser vult de wethouder aan. “Techniek is voor mij tijdloos. Techniek uit het verleden en techniek van vandaag, dat mag naast elkaar staan.

Geen aanpassingen

De wethouder snapt de kritiek op het ontwerp. “Mensen verwachten met een overkapping dat ze droog kunnen staan bij regen”, maar dat is volgens hem bij de stoomtrein niet nodig. “Je staat hier alleen als je uit de auto komt en in de trein stapt, wat dat betreft is de functie net anders dan op een echt station waar je zit te wachten op de trein.” Hij wil het ontwerp dan ook niet aanpassen. “De overkapping past goed in de omgeving, dus we hebben niet de intentie om dat aan te passen.”