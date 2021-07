Patricola kiest voor uitdaging bij jeugd Ajax

"Je werkt daar met de grootste talenten van Nederland", legt Patricola uit. "Daarnaast hebben ze de beste faciliteiten en krijg ik collega's om me heen waar ik veel van kan leren. Het mes snijdt aan meerdere kanten en voor mijn ontwikkeling is het de beste keuze om de uitdaging aan te gaan."

Patricola zal bij de jeugdelftallen vanaf Onder 15 jaar tot aan Onder 18 jaar het fysieke aspect op zich nemen qua trainingen: "Dan moet je denken aan de warming-up, looptraining en krachttraining." De fysieke trainer, die de afgelopen twaalf jaar in Doetinchem werkte, kwam via via in contact met de Amsterdammers: "Ze vroegen me toen om proeftrainingen te draaien op De Toekomst. Ter plekke heb ik vervolgens een evaluatie gehad en daar hield ik een positief en goed gevoel aan over. Binnen twee dagen belden ze dat ze met mij verder wilden. Daarna is het vrij snel rondgekomen."



De Doetinchemmer maakt per 1 augustus de overstap naar Amsterdam: "Dat heeft te maken met het type contract dat je hebt en de opzegtermijn. Daar zit ik nu in. Daarmee geef ik De Graafschap ook de tijd om te kijken hoe ze het verder invullen. Ik zit niet zo in elkaar dat ik mijn vertrek zou aankondigen en dan ook direct stop. Ik heb hier twaalf mooie jaren gehad, waarin ik me heb kunnen ontwikkelen en allerlei kansen heb gekregen. We zitten middenin de voorbereiding op het nieuwe seizoen en dan heb je altijd redelijk wat te doen. Dat doe ik met alle plezier en met volle inzet nog deze maand."



'Op BMX naar de Veldhoek'

Na die maand zal Patricola zeker nog op De Vijverberg komen. "Ik ga al vanaf mijn achtste naar De Graafschap", aldus de Doetinchemmer. "Op mijn BMX naar de Veldhoek om Eric Viscaal aan het werk te zien. Tijdens de verbouwing van het stadion ging ik ook altijd met de fiets kijken naar de werkzaamheden. Ik ben nu 34 jaar oud en werk al twaalf jaar bij de club, dus De Graafschap zal altijd mijn club blijven. De kans is groot dat ik het komende seizoen iedere twee weken op de tribune zit."