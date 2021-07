Rob strijdt al jaren voor 15 kilometer per uur in een woonwijk

Auto’s die met 30 kilometer per uur door de wijk rijden. Niks aan de hand, denk je misschien. Maar loopt er géén stoep langs de weg? Dan moet de snelheid met de helft naar beneden, vinden verschillende verkeersinstanties. Ook Rob Theunissen uit Elst hoopt dat het in zijn straat eindelijk gaat gebeuren. Hij is er al 3,5 jaar over aan het bakkeleien met de gemeente. "Moet hier dan eerst een ongeluk gebeuren?"

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het kennisinstituut infrastructuur openbare ruimte verkeer vervoer en veiligheid (CROW) vinden allemaal dat 30 kilometer per uur te hard is in een straat zonder stoep.

Het is levensgevaarlijk voor spelende kinderen, vlak langs de straat, vindt SWOV-directeur Peter van der Knaap. Ouders zijn bezorgd en dat begrijpt Van der Knaap, zegt hij in De Telegraaf. "Die ouders hebben vaak gewoon gelijk, want een automobilist heeft bij die snelheid 13 meter nodig om tot stilstand te komen. Die 13 meter heeft een spelend kind niet."

'Kinderen zien het gevaar niet'

Het meldpunt van VVN krijgt uit verschillende Gelderse plekken veel signalen. Onder meer uit Harderwijk, Apeldoorn en Elst. Rob Theunissen, uit die laatste woonplaats, maakt zich al jaren druk om de situatie in zijn straat. "Ik woon hier nu 5 jaar en met er al 3,5 jaar mee bezig." Hij is doodsbenauwd dat het een keer misgaat. "Ik heb een enquête gehouden in de buurt en 60 procent zegt dat ze een bijna-ongeluk hebben meegemaakt."

Zowel kinderen als automobilisten zien het gevaar niet, meent hij. "Mijn kinderen zijn acht en tien jaar oud en vinden het niet gevaarlijk. En de auto's en bestelbusjes die hier door de straat rijden, ook niet."

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe heeft op in maart besloten dat maatregelen worden genomen in de Aurelius in Elst, de straat van Theunissen. In het besluit staat dat ‘er geen sprake is van objectieve verkeersonveiligheid’, gebaseerd op verkeersmetingen en een rapport van VVN uit september 2019.

Maar wel wil het college de verkeersveiligheid vergroten. Er wordt 50.000 euro uitgetrokken voor een pakket aan maatregelen gebaseerd op maatregelen vanuit het rapport van VVN. Zo wordt er een extra drempel geplaatst en andere drempels verhoogd. Ook komen er borden, een paaltje, een gedragsaanpak voor parketbezorgers en een gedragscampagne.

Gedrag van mensen

Volgens wethouder Hol wordt het een stuk veiliger door deze maatregelen. "Je wil het gedrag van mensen beïnvloeden en wij denken dat deze maatregelen daarbij helpen." De wethouder pleit ook voor veiligheid in zijn wijk. "Natuurlijk wil ik dat het daar veilig is, maar je moet wel kijken naar de juiste maatregelen. Wat levert een lagere maximumsnelheid op?" vraagt hij zich hardop af.

Mensen die hard door de straat rijden, worden heus niet afgeschrikt door alleen een bordje met maximaal 15 kilometer per uur, denkt Hol. Daar is meer voor nodig. "We willen in elk geval eerst kijken hoe het gaat." De wethouder benadrukt dat hij niet tegen een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur is. "Er worden nu wijken aangelegd waar volgens het woonerf principe ook maximaal 15 kilometer per uur mag worden gereden."

Dat laatste is een goede zaak, vindt Rob Stomphorst van VVN. "Juist in die nieuwbouwwijken moet ingegrepen worden. Je kan voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. We weten dat een straat zonder stoep gevaarlijk is als je daar 30 kilometer met uur rijdt. Die kennis moet richting de provincies en gemeenten.”

'Maar ik rijd toch 30?'

Theunissen is strijdbaar en wil nog altijd dat de maximumsnelheid in zijn straat wordt aangepast naar 15 kilometer per uur. Hij heeft al geprobeerd om mensen aan te spreken, maar dat werkt niet. "Als ik mensen aanspreek, vrienden van mensen uit de buurt of de bezorgers, dan zeggen ze: maar ik rijd toch 30? Wat is het probleem?"