Man overvalt kledingwinkel in Lochem

We schrijven dinsdag 13 april, het is 10.30 uur. Een kledingzaak aan de Tuinstraat krijgt bezoek van iemand die kwaad in de zin heeft. Hij wil geld. De eigenaresse schreeuwt om hulp en dat is voor de overvaller het sein om ervandoor te gaan.

De overvaller heeft voordat hij vlucht de eigenaresse omver geduwd. De vrouw raakt lichtgewond.

Overvaller verkent de omgeving

De man staat op bewakingsbeelden. Hij komt vanuit de Kastanjelaan en steekt de Oosterwal over. Daarna loopt hij in de richting van het centrum van Lochem. Omdat hij even later opnieuw in beeld komt, lijkt het er op dat hij de situatie aan het verkennen is. Uiteindelijk is hij sprintend te zien in de Tuinstraat en rent hij in de richting van de Kastanjelaan.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De overvaller is een man tussen de 20 en 25 jaar en ongeveer 1 meter 80 lang. Hij droeg op het moment van de overval een donkerkleurige joggingbroek (mogelijk van het merk Adidas), een donkerblauwe jas (merk North Face), donkerkleurige sportschoenen en een mondmasker.

Verder droeg hij een capuchon. Opvallend waren zijn grote, lichtblauwe ogen.

Een getuige heeft de dader nog zien rennen in de Tuinstraat. Mogelijk komt hij uit de omgeving van Lochem.

Heb je camerabeelden?

Wie camerabeelden heeft van die dag in het centrum van Lochem, krijgt van de politie het verzoek ze beschikbaar te stellen. Ook spreekt de politie graag met buurtbewoners met wie ze nog niet heeft gesproken, maar die wel informatie hebben die van belang kan zijn.

Kun je helpen deze zaak op te lossen, bel dan 0800-6070 of 0800-7000 (als je anoniem wenst te blijven). Het zaaknummer is 2021163747.

Er is ook een tipformulier op politie.nl.