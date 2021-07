Geschokte politiek vraagt om actie hoogbegaafdenproblematiek

De Arnhemse politiek reageert geschokt op de berichtgeving van Omroep Gelderland over de problematiek van hoogbegaafde kinderen in de regio. Zeven raadsfracties klommen inmiddels in de pen om wethouder Bob Roelofs daar in de raadsvergadering van volgende week op te ondervragen. Zij willen weten welke acties er genomen worden en hoe er sneller oplossingen gevonden kunnen worden.

Roelofs noemt het voorbeeld van de zesjarige Duane, die vanwege zijn hoogbegaafdheid compleet vastloopt in het onderwijs en binnenkort alweer aan zijn vierde school toe is, in gesprek met Omroep Gelderland 'tragisch'. "Elk kind heeft recht op een zo zorgeloos mogelijk leven." Volgens de wethouder moeten er wegen gevonden worden om hun gelijke kansen te bevorderen. "Dat is een fantastische investering voor de toekomst van de kinderen zelf en de maatschappij."

Zie ook: Mogelijk honderden Gelderse hoogbegaafde kinderen zitten thuis

Roelofs vertelt dat in Arnhem momenteel drie kinderen zijn als Duane, die vanwege hoogbegaafdheidsproblematiek in een jeugdzorgtraject zijn beland. Signalen dat er onvoldoende van dat soort jeugdhulp is, heeft hij niet. Wel erkent hij dat er natuurlijk een veel grotere groep is die niet bij jeugdzorg in beeld is, maar toch de nodige problemen ervaart binnen het onderwijs.

Het is goed dat het onderwerp hiermee weer hoog op de agenda wordt gezet

Volgens Roelofs is er intensief contact met Passendwijs, dat verantwoordelijk is voor een passend onderwijsaanbod in de regio. Zij moeten de uitdaging oppakken om het probleem scherper in beeld te krijgen, stelt hij. Een goed onderwijsaanbod voor deze doelgroep moet beter en verder doorontwikkeld worden, ziet Roelofs. Of daar extra actie of ingrijpen voor nodig is om dat voor elkaar te gaan krijgen, vindt hij 'een moeilijke vraag'. "Maar het is goed dat het onderwerp hiermee weer hoog op de agenda wordt gezet en dat moet het ook blijven."

De gemeenteraad wil volgende week toch nog verdere opheldering van de wethouder. SP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen weten hoe de wethouder voorkomt dat deze kinderen buiten beeld raken. Ook willen zij weten of de kinderen en hun ouders voldoende ondersteuning van de gemeente krijgen. De partijen zouden graag voor het aankomende schooljaar een passende oplossing zien voor de problematiek.

'Enorm groot probleem'

"Het mag nooit zo zijn dat kinderen tussen wal en schip vallen, omdat ze niet in het systeem passen", stelt Sarah Dobbe (SP). "Het is een enorm groot probleem", vult Leo de Groot (Partij voor de Dieren) aan. Het reguliere onderwijs is volgens hem gericht op de zwakste leerlingen. "Het basisniveau is laag." De gemeente kan wel in gesprek om daar aandacht voor te vragen, maar geld voor extra of goed opgeleid personeel moet toch uit Den Haag komen, ziet hij. "Samen naar school is niet zo'n feest, en het lage niveau van de pabo helpt ook niet."

Gezien de beperkte middelen die beschikbaar zijn om passend onderwijs goed in te vullen, is het reguliere onderwijs nu eenmaal ingericht voor kinderen die binnen het gemiddelde vallen, weet Tülay Gemici (GroenLinks). "Als je daarbuiten valt, ben je, hard gezegd, de pineut. Dat is mijn grootste kritiek op hoe dit binnen de overheid al jarenlang gaande is."

Vreselijk dat deze kinderen aan zichzelf gaan twijfelen omdat het onderwijs niet naar hun talenten is ingericht

"Vreselijk dat deze kinderen aan zichzelf gaan twijfelen omdat het onderwijs niet naar hun talenten is ingericht", vindt Nathalie Nede (ChristenUnie). "Wij moeten ervoor zorgen dat we deze kinderen allemaal in beeld krijgen en dat zij de juiste zorg en het juiste onderwijs krijgen." De sociale wijkteams van de gemeente kunnen daar volgens haar een belangrijke rol in spelen.

D66 en Arnhem Centraal vragen aanvullend op hun collega's onder meer om een verbeterplan specifiek voor deze kinderen. "We moeten wel blijven proberen om deze kinderen zoveel mogelijk binnen het onderwijs te houden en het niet een groter jeugdzorgprobleem te laten worden", vindt Mattijs Loor (D66).