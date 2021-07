Trekkers verwacht bij rechtbank Zutphen, burgemeester overweegt maatregelen

Hoewel het afwachten is hoeveel boeren van actiegroep Voll Gass daadwerkelijk naar de Hanzestad afreizen, bekijkt burgemeester Annemieke Vermeulen hoe zij het verkeer rondom de Martinetsingel in goede banen kan leiden.

“We zijn op de hoogte van eventuele extra aandacht rondom deze rechtszaak en de mogelijkheid dat er collega-boeren met trekkers naar Zutphen kunnen komen. In overleg met politie en het OM kijken we naar wat er vanuit ons nodig is aan eventuele verkeersmaatregelen", aldus Vermeulen.

Duizend euro boete

Thijs Wieggers moet voor de rechtbank verschijnen omdat hij het niet eens is met een boete die een half jaar geleden bij hem op de deurmat plofte. Duizend euro moet hij betalen, omdat hij de coronaregels vorig jaar april aan zijn laars zou hebben gelapt met een verboden samenkomst.

Op zijn land vlak bij Mariënvelde kwamen 250 boeren bijeen voor een symbolische actie rondom 75 jaar vrijheid.

De actie voor 75 jaar vrijheid in april. Foto: Omroep Gelderland

De boer uit Mariënvelde is niet te spreken over de boete. "Om het geld maak ik me niet druk, dat hebben we zo bij elkaar. Het gaat mij vooral om het principe." Wieggers stelt dat het Openbaar Ministerie bij andere, soortgelijke acties in coronatijd geen boetes uitdeelde. Bovendien geeft hij aan geen organisator te zijn, maar dat hij als deelnemer aan de actie meedeed en zijn land ter beschikking stelde.

In de rechtbank kan Wieggers morgen zijn bezwaren toelichten. De rechter doet meteen daarna uitspraak.

