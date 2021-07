Overvaller spuit medewerkster optiek pepperspray in gezicht

De overval is op maandag 21 juni, het is bijna 18.00 uur en het personeel is achter in de winkel.

De overvaller loopt na binnenkomst meteen naar achteren, richt een vuurwapen op een van de medewerkers, bedreigt de vrouw en spuit pepperspray in haar gezicht.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Wanneer zij en haar collega op de grond liggen, loopt de man naar voren, pakt veel monturen en stopt die in zijn tas. Vervolgens maakt hij zich uit de voeten. De optiek mist ongeveer veertig brillen, daar is een gouden Bentley bij. Deze bril kost enkele duizenden euro’s.

Overvaller zat op een bankje

Een getuige zegt dat iemand die aan het signalement van de overvaller voldoet, die middag lang op een bankje aan de Utrechtseweg zat. De politie hoopt dat mensen dit kunnen bevestigen en zich melden. Verder houdt de politie er rekening mee dat een tweede verdachte bij de overval is betrokken.

Weet je wie de overvaller is of heb je andere informatie die met de overval op de optiek in Oosterbeek te maken zou kunnen hebben? Bel de gratis tiplijn van de politie op 0800-6070 of bel Meld Misdaad Anoniem als je niet wilt dat jouw persoonlijke gegevens worden genoteerd.

Ook ontvangt de politie graag camerabeelden van de overvaller, mocht je die hebben.

Het zaaknummer is 2021284895. Je mag ook dit tipformulier op de site van de politie invullen.