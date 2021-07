Mogelijke nieuwe windmolens in Aalten niet hoger dan 140 meter

Mochten er nieuwe windmolens komen in het bestaande windpark Hagenwind in Aalten, dan mogen deze niet hoger zijn dan 140 meter. Dat is de conclusie na een raadsvergadering.

Op dit moment staan er tussen Lichtenvoorde en Aalten acht windmolens met een ashoogte van 98 meter, maar die worden de komende jaren afgeschreven. De gemeente wil geen nieuwe windmolens meer plaatsen op andere plekken in de gemeente, maar ziet wel mogelijkheden om de huidige windmolens te vervangen.

Om aan de energiedoelstellingen te voldoen denkt het college aan vijf windmolens met een ashoogte van 180 meter, maar een meerderheid in de raad ziet liever drie nieuwe molens met een ashoogte van 140 meter.

Bezwaar bij omwonenden

"We kunnen de energieopgave ook realiseren met lagere windmolens", zegt Tobias Holtman van de ChristenUnie. "Er zit een groot bezwaar bij omwonenden in dit gebied, laten we hen rust en perspectief bieden." Wethouder Martin Veldhuizen is minder enthousiast. "Met dit voorstel wordt een blokkade opgelegd", zegt Veldhuizen. "Op voorhand hogere windmolens uit te sluiten vind ik geen goed idee."

Dat advies werd door vier partijen, ChristenUnie, CDA, VVD en Gemeentebelangen, niet overgenomen. Zij stemden voor deze wijziging. "Het visuele aspect speelt hierbij echt een rol", zegt CDA’er Gerrit Assink.

Eerst zon op dak

Mochten er nieuwe zonneparken komen in de gemeente, dan moeten deze zonneparken bij voorkeur geschikt zijn voor bijvoorbeeld landbouw, weidegang, natuur, waterberging of recreatie. En zonnevelden groter dan 2500 m2 zitten er voorlopig niet in. Eerst wordt gekeken of er ruimte is op daken in het buitengebied.