Soap rond gevreesd pad over boerenerf gaat verder: 'Handhaving komt er bijna elke dag'

Het pad dat over het erf van een boer in Zutphen doorkruist, houdt de gemoederen bezig. Volgens burgemeester Annemieke Vermeulen zijn er de afgelopen weken weer meldingen gedaan van verbaal agressief gedrag van de agrariƫr richting voorbijgangers. Ook zou hij met een trekker op mensen af zijn gereden, blijkt uit een memo van het Zutphense college.

"Het is een vervelende en beschamende situatie", aldus burgemeester Annemieke Vermeulen. De boer zegt overlast te ervaren van voorbijgangers. Fietsers en wandelaars geven op hun beurt regelmatig bij de gemeente en politie aan zich bedreigd en geïntimideerd te voelen door de agrariër als zij van de openbare weg gebruik maken. De man kreeg begin dit jaar nog een taakstraf van 80 uur opgelegd voor het bedreigen van een groepje hardlopers en een wandelaar.

"We doen wat we kunnen. Handhaving gaat er bijna dagelijks langs. Vanuit orde en veiligheid kan er niet meer", aldus de burgemeester. Boa's controleren onder meer op blokkades, die de boer in het verleden op de weg plaatste. Een medewerker van de gemeente kreeg recent zelf ook te maken met intimiderend gedrag, waarvan inmiddels aangifte is gedaan bij de politie.

Omdat de meldingen van overlast blijven aanhouden, bekijkt Vermeulen welke stappen zij nog meer kan ondernemen tegen de agrariër. "Het enige wat we nog kunnen is dat we het via het pachtcontract het een en ander kunnen doen. Daar zijn we ons nu op aan het beraden."

Vertraging

De gemeente heeft de wens om een omleiding aan te leggen. Die moet komen vanaf de Kapperallee en loopt parallel aan het bestaande Kerkpad. Op dat plan zijn echter bezwaren binnengekomen.

De bezwaarmakers vinden het onacceptabel dat de huidige route gesloten wordt verklaard na het aanleggen van de omleiding. Alleen bestemmingsverkeer is dan nog welkom op het pad dat over het boerenerf loopt. Fietsers zijn - in tegenstelling wat nu het geval is - helemaal niet meer welkom op het Kerkpad. Twee bezwaarmakers zijn het daar dus niet mee eens.

Dat het nieuwe pad deze zomer bewandelbaar is, zoals wethouder Laura Werger in maart zei, lijkt door de bezwaren onwaarschijnlijk geworden. De gemeente heeft de komende zes weken de tijd om te reageren op de bezwaren. Daarna kunnen de werkzaamheden pas beginnen.

