Wild afschieten of de natuur haar gang laten gaan? De discussie laait op

Het voornemen van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) om duizenden herten en zwijnen op de Veluwe af te schieten, maakt de tongen los op social media. Of we de natuur niet haar gang kunnen laten gaan, vragen veel mensen zich af. Volgens milieufilosoof Martin Drenthen neemt het draagvlak voor de bestaande aanpak langzaam af.

De FBE maakte vorige week bekend dat het komende jachtseizoen 3000 edelherten, 703 damherten en ruim 8800 wilde zwijnen afgeschoten moeten worden. Dat gebeurt om de 'doelstand' van 1600 edelherten, 1117 damherten en 1350 wilde zwijnen te bereiken.

“Houd eens op met alles te willen regisseren. De natuur is beter uitgerust om dit zelf te regelen”, reageert Geri Frelink op Facebook. “Geef de wolf gewoon wat meer ruimte”, adviseert Irene van Setten. En zo luiden veel meer reacties op social media.

Kritiek op jagers

Volgens milieufilosoof Martin Drenthen – hoofddocent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen – is het een ingewikkelde discussie. Hij ziet twee problemen bij de 'traditionele manier' van wildbeheer, die op de Veluwe wordt gehanteerd. Daarbij wordt vooraf afgesproken hoeveel dieren er van elke soort mogen zijn. Zijn het er meer, dan schiet je ze af.

De tellingen zijn het eerste probleem, want die worden volgens Drenthen betwist. “Er zijn meerdere groepen bij betrokken om die stand te bepalen, ook natuurorganisaties, maar het is niet een superopenbaar proces. Het is niet zo dat elke burger kan meekijken. Dat geeft een dosis wantrouwen.” Vooral de jagers die verantwoordelijk zijn voor de afschot krijgen het daarbij te verduren. “Er gaan hardnekkige verhalen rond dat jagers de dieren meer voeren dan nodig, zodat ze meer te schieten hebben.”

Daarnaast ziet de milieufilosoof een probleem bij het bepalen van het ecologisch draagvlak. “Er zijn biologen die zeggen: er zijn per definitie nooit te veel dieren, want anders waren ze er niet geweest. Kennelijk kan dit gebied dit aantal produceren.”

De dieren worden afgeschoten met als belangrijkste redenen: het behoud van biodiversiteit, verkeersveiligheid en het voorkomen van landbouwschade. "Maar we zouden ons ook kunnen afvragen hoeveel schade we bereid zijn te accepteren. Dat is niet iets vanzelfsprekends, daar zou je een maatschappelijke discussie over moeten houden."

Wat als je stopt met afschieten?

Volgens Drenthen zijn er ook andere oplossingen dan afschieten. Denk aan meer hekken om de dieren op afstand te houden en aan meer faunapassages. "Daarmee kun je het probleem voor het verkeer en de landbouw ook oplossen."

Wat betreft de biodiversiteit gaat het volgens de milieufilosoof ook om keuzes maken. In plaats van in natuurdoeltypen vast te leggen hoeveel dieren en planten we op een plek willen, zou je ook de natuur meer haar gang kunnen laten gaan.

"Daarvan zeggen sommige biologen: als je stopt met schieten, stoppen de herten en zwijnen zelf met zich in deze enorme aantallen voort te planten. Nu krijgen de vrouwtjes op de Veluwe elk jaar jongen, dat is een natuurlijk mechanisme. Als je niet schiet, ontstaat er voedselschaarste, herten worden als reactie daarop soms een jaar lang niet drachtig, waardoor de populatie weer afneemt of stabiliseert.” Door de dieren af te blijven schieten, stabiliseren de aantallen volgens hem nooit.

"Alleen vinden veel mensen het ook niet leuk als dieren verhongeren, dat hebben we bij de Oostvaardersplassen gezien", zegt hij. Daar werden de grote grazers soms door bezorgde burgers bijgevoerd. "Wat daarbij vaak niet vermeld wordt, is dat dieren ook daar eigenlijk zelden doodgingen van de honger, omdat beheerders voor die tijd ingrepen met een genadeschot, zoals we dat noemen."

Het speelt zich allemaal af in ambtenarencircuits en ingewikkelde wetgeving

Het echte probleem in de discussie over het afschieten van herten en zwijnen, is volgens Drenthen dat er over de keuzes die worden gemaakt in natuur- en wildbeheer zelden tot nooit in openbaarheid wordt gedebatteerd. "Het speelt zich allemaal af in ambtenarencircuits en via ingewikkelde wetgeving. Doordat het publiek er niet bij wordt betrokken, krijg je wantrouwen." En dus laait de discussie elk jaar weer op.

Volgens de milieufilosoof bevindt het wildbeheer zich op een kantelpunt. "Je ziet langzaam het draagvlak voor de bestaande aanpak afnemen. Er gaan steeds vaker stemmen op om wildbeheer op een andere leest te schoeien: minder op aantallen en meer op gedrag. Dat zie je ook bij mij in Nijmegen, waar eigenlijk een nulstand geldt voor wilde zwijnen. Toch lopen er af en toe wat zwijnen rond, die vanuit het Reichswald in Duitsland hiernaartoe komen. Ze worden niet afgeschoten, maar gedoogd. Beheerders denken: zolang het niet uit de hand loopt, laten we het maar gaan."

