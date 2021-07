'We hebben verschrikkelijk veel schade', pont ligt er nog zeker een week uit

Afgelopen donderdag ging het mis, toen een tankschip een van de aken van de veerpont raakte. De aken zijn de kleine gierbootjes die de kabel tussen het anker in het Pannerdens Kanaal en de pont boven water houden. De pont brak vervolgens los. "We hebben verschrikkelijk veel schade", zegt Mattijsen.

"Niet gemakkelijk met deze hoge waterstand"

Er zit volgens de pontbaas een flinke levertijd op materialen als kabels en touwen. Bovendien ligt alles nog op de bodem van de rivier. "Donderdag komt er waarschijnlijk een kraanschip en dat moet er een duiker bij komen, maar dat is nog allemaal niet zo makkelijk met deze hoge waterstand ook."

Mattijsen sluit zelfs niet uit dat het nog langer dan een week zou kunnen duren. "Het is niet extreem hoog, maar we zitten nu toch met stroming in de rivier, dus we moeten zien hoe het zal gaan." Overigens maakt de veerdienst gebruik van een appgroep waar 2300 frequente gebruikers van de pont zijn aangesloten. "Als we weer kunnen varen, sturen we gelijk een bericht uit. We doen ons best."