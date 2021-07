Podiumplek voor Achterhoekse Solarboat

"We kregen veel bekijks en complimenten over de looks van onze boot", vertelt teamlid Leonie Dijkhof vanuit de auto onderweg terug naar Nederland. "Ook waren wij het eerste team van wie de boot goedgekeurd was om het water op te gaan." Dit zorgde voor een rustige voorbereiding op de wedstrijdelementen. "Tijdens de fleetrace, een soort uithoudingsrace van drie uur, hebben we tot een half uur voor tijd kunnen varen en finishten als derde", blikt het lid van het solarboatteam terug. "Bij de slalomwedstrijd stuurde onze piloot Mitchel de boot mooi door het parcours. Dat resulteerde in een snelle tijd en een mooie derde plek."



"Daarna resteerde ons nog de Champions Race in de haven onder toezicht van Prins Albert van Monaco", laat het teamlid weten. "Hierbij versloegen wij het team van TU Delft en eindigden we als derde." Dit resultaat zorgde ervoor dat het Achterhoekse team een algemene derde plek behaalde.



Toch een Achterhoekse vlag

Tijdens een eerder interview met REGIO8 gaf een van de teamleden aan dat een Achterhoekse vlag nog ontbrak op de boot. "Er is iemand in het team die dat niet wil", liet piloot Mitchel Kraai destijds weten. "We willen iedereen tevreden houden dus dan gaat dat helaas niet." Tijdens de wedstrijd in Monaco kwam een van de collega’s met een verrassing vertelt Dijkhof: "Een collega heeft ervoor gezorgd dat er toch nog een Achterhoekse vlag op de boot zat."