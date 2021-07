Travis (18) landt in Teuge na wereldreis

"Ik voel me geweldig. Het is zo'n opluchting hier weer te zijn en iedereen hier weer te zien. Het is ook een opluchting om te weten dat het voorbij is. Ik weet niet wat ik hierna nog zou kunnen doen", aldus een opgetogen Ludlow.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Maurice van Maasakker hielp mee aan het bouwen van het vliegtuig. Zo voorzag hij het een nauwkeurige gps en vlieginstrumenten waarmee botsingen worden voorkomen. Hij is tevreden over de prestaties van het toestel.

"Hij is heel. Daar zijn we heel blij mee. Het is een toestel dat de wereld is overgevlogen, heel veel landingen heeft gemaakt, heel veel uren door de lucht heeft gevlogen. Echt perfect", glundert Van Maasakker.

Zie ook: Angstige momenten voor piloot die wereldrecordpoging doet

Tijdens de vlucht had de 18-jarige piloot angstige momenten boven de Rocky Mountains. "Ja, dat ging niet zo goed", weet Van Maasakker. "Hij vloog 's nachts over de Rocky Mountains. Daar waren wat winden die over de berg heengaan en die gaan weer naar beneden achter de berg. Daar kwam hij bijna aan de grond. Dat is een heel gevaarlijke situatie geweest, waar hij veel van heeft geleerd. Hij heeft gezegd: "'s nachts vliegen in de bergen, dat doe ik nooit weer.""

"Hij is nu recordhouder. Dat is helemaal knap. Dat is top", benadrukt Van Maasakker. "Het is echt geweldig en ik voel me top", vult de jonge vliegenier aan.

Zie ook: Solo-piloot start wereldrecordpoging in Teuge: 'Heerlijk om weg te zijn van alles stress op aarde'