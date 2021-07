De hele nacht licht, geluid en trillingen: omwonenden spoor hebben er vrees voor

Ssssst... hier rust de genever staat er op een gebouw naast het spooremplacement. De tekst lijkt haast symbolisch voor de hartenkreet van de bewoners.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Het gaat om onze nachtrust'

Sia Ataredian wist waar hij aan begon toen hij er kwam wonen, naast het spooremplacement dat altijd hoogstens gebruikt is voor het stallen van historisch materieel.

"Maar we hadden nooit gedacht dat ze hier in de nacht treinen zouden gaan schoonmaken en repareren. Dat zijn industriële werkzaamheden die niet midden in een woonwijk thuishoren. Wij slapen hier, dus het gaat om onze nachtrust."

In een online informatieavond vertelt een medewerker van ProRail dat er al sinds 2018 contact is met de bewoners en dat de organisatie graag in contact blijft. Maar informatie uit dezelfde presentatie stelt de bewoners weinig gerust. Zo zegt een andere medewerker: "De nieuwe situatie die wij voor ogen hebben, past die in die vergunning? Daar kunnen we daarop ja beantwoorden en dan hoeven we daar ook geen extra maatregelen zoals geluidsschermen te plaatsen."

'Dit is geen leefbare stad meer'

De nieuwe werkzaamheden zouden volgens ProRail dus zelfs binnen de huidige vergunning vallen. Maar omwonenden betwijfelen dat en voelen zich niet gesteund door de gemeente. Sia Ateredian doet het woord namens de omwonenden: "Zelfs als het zou mogen, verwacht ik van een volksvertegenwoordiger dat ze ons hier in beschermen, want dit is geen leefbare stad meer."

De Nijmeegse wethouder Vergunst laat via een woordvoerder weten: "ProRail is verantwoordelijk voor deze plannen en betrekt sinds 2018 de bewonersorganisaties bij het proces." De woordvoerder verwijst onder meer naar een online presentatie van ProRail en de gemeente die op 5 juli heeft plaatsvond.

Ateredian: "Er was inderdaad een informatiebijeenkomst, maar dat was een ProRail-marketingcampagne met overal logo's van ProRail en sprekers die ProRail had uitgenodigd. De burger heeft bijna geen stem in dit verhaal."

Of dat ook echt zo is moet nog blijken, want tijdens de online presentatie van ProRail worden omwonenden juist aangemoedigd hun mening te laten horen. In een schriftelijke reactie laat ProRail ook weten: "ProRail kent de zorgen die omwonenden hebben over de aanpassingen van het gebruik van het bestaande emplacement bij de wijk Wolfskuil. Wij vinden het belangrijk om goed te luisteren naar de zorgen van de bewoners en hun vragen zorgvuldig te beantwoorden."

Gesprek op 20 juli

Op 20 juli gaat ProRail in gesprek met de bewoners om het aangepaste gebruik te bespreken en de bijbehorende procedures goed uit te leggen. ProRail: "Dat doen we samen met de gemeente Nijmegen, omdat de gemeente het bevoegd gezag is voor de vergunning van het emplacement."