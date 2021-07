Besmettingen lopen op, maar terugkeer naar maatregelen is niet eenvoudig

De virologen, epidemiologen en gedragswetenschappers riepen het al een tijdje en maandag erkende demissionair premier Mark Rutte het: we hebben te snel versoepeld. Sorry, was de boodschap. Maar nu de zelfreflectie daar is, rijst de vraag hoe we het tij van de alsmaar oplopende coronabesmettingen gaan keren.

Aanvullende extra maatregelen liggen op de loer, maar hoe kweek je daar draagvlak voor nu de vlag in grote delen van ons land al uithangt? Volgens de Nijmeegse gedragspsycholoog Kevin de Goede ligt de sleutel in duidelijkheid.

Routines en gewoontes

"Mensen zijn gewoontedieren", neemt De Goede ons mee naar de basis. "We ontwikkelen routines en gewoontes die voor een groot deel ons gedrag sturen. Ook hoe we naar de supermarkt gaan bijvoorbeeld. Het afgelopen jaar is daar een nieuwe situatie overheen geschoven en hebben we ons aangeleerd om een mondkapje te dragen, afstand te houden en onze handen te ontsmetten."

Dat overschrijven van het gedrag kunnen we best, meent De Goede, maar het kost wel motivatie. "En het is heel belangrijk dat je je niet verzet tegen de boodschap of de bron." Als we straks, als het juridisch al zo snel mogelijk is, toch weer een mondkapje op moeten en ons aan meer terugkerende regels moeten houden, is het volgens de gedragspsycholoog van wezenlijk belang hoe de overheid de komende tijd gaat communiceren.

Het gaat mis in de onduidelijke communicatie

"De toenemende besmettingen zal de motivatie wel weer verhogen, maar de weerstand tegen de overheid en dan vooral tegen de onduidelijke communicatie, het heen en weer gaan, vinden mensen heel onplezierig. Ik verwacht dat daardoor veel mensen die coronamaatregelen minder zullen naleven."

Hij gaat nog een stapje verder. "Als de overheid een duidelijk stappenplan hanteert of strikt de adviezen van het OMT volgt, slikken mensen het nog wel. Maar nu gaat het echt mis in de onduidelijke communicatie waarin de politiek haar eigen regels lijkt te verzinnen."

De Goede is werkzaam bij een adviesbureau in gedragsverandering. Dat bureau werkt op veel vlakken ook samen met de overheid op het gebied van Covid. Zo waren ze bijvoorbeeld betrokken bij gedragsonderzoeken in de Fieldlab-experimenten en de testvakanties. Collega gedragswetenschappers voorzien de overheid ook van advies als het gaat om maatregelen in relatie tot gedrag.

"Ze laten zich wel informeren, maar uiteindelijk maken ze een economische afweging tegenover een psychologische en dan hoop je maar dat het goed uitpakt." Het gedragsperspectief is volgens De Goede echt pas iets van de laatste jaren. "Het is jammer dat Rutte en de Jonge zich daar niet altijd door laten leiden."

Is het draagvlak nog te herstellen?

"Remmen en gasgeven werkt averechts, het is nu totaal niet duidelijk. Mensen vinden het makkelijker om met negatief nieuws om te gaan als het duidelijk is, als ze weten wat eraan komt. Als je weet dat je festival niet doorgaat, dat je niet op vakantie kunt. Dat is dan heel vervelend, maar dan kun je het verwerken."

De Goede denkt overigens niet dat het onmogelijk is om de situatie te lijmen. "Maar het gaat wel minder soepel. Toch zie je nu ook al wel mensen die uit eigen verantwoordelijkheid zelf maatregelen nemen, zelf een mondkapje opdoen. En er zal echt wel een grote groep direct de regels weer opvolgen als ze daar zijn, maar het gaat juist om die middenmoot, die groep die echt duidelijkheid nodig heeft. Dat is erg complex, maar niet onmogelijk."

