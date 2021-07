Openluchtspel van en voor Loil oogst lof

“Het gaat fantastisch goed”, vindt schrijver Frank Gies. “Heel veel positieve reacties, heel veel emotionele mensen, dus we zijn tot nu toe heel tevreden met het resultaat.” Het openluchtspel is voor een deel gebaseerd op de herinneringen van Annie Morres-Seegers, wiens familie ook aanwezig is geweest bij een van de vier voorstellingen. Rita Koster-Jansen kruipt tijdens het spel in de rol van Morres-Seegers en vertelt onder meer over het overlijden van haar zusje: “Ik vind het een eer dat ik hiervoor gevraagd werd. Het is natuurlijk geen mooi verhaal, maar wel hier op deze plek gebeurd. Dat doet je wat.”



Met het decor wordt het publiek meegenomen naar de jaren '30 en ’40. “De bakkerij is hier exact nagebouwd, maar stond eigenlijk op de Wehlseweg. De school en het klooster stonden wel hier op deze plek.” In totaal zijn er zeven voorstellingen waar in totaal 2400 toeschouwers bij zijn. Elke avond zijn ongeveer tachtig vrijwilligers actief. “Het is één grote familie geworden”, zegt Koster-Jansen, die onder meer wijst op de onzekerheid door corona. “We zijn al bijna twee jaar met elkaar bezig, het is altijd leuk om elkaar te zien.”



Geen nieuwe plannen

Met nog vier volledig uitverkochte uitvoeringen te gaan komt het einde in zicht. Voorlopig zijn er nog geen plannen voor een nieuw openluchtspel. “De vorige keer was elf jaar geleden”, weet schrijver Gies. “Dit is zo groot, hier hebben we echt wel anderhalf of twee jaar voor nodig gehad.” Koster-Jansen is in ieder geval blij met het eindresultaat: “Het is een hele ervaring om het zo te doen.”





