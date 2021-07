Sanatorium Oranje Nassaus Oord

Het is in opdracht van koningin Emma gebouwd als een sanatorium waar tuberculose patiënten konden aansterken door het nemen van luchtbaden. Een van haar zussen was aan de ziekte overleden. Het gebouw is nu in gebruik als verpleeghuis.

Tot in de Tweede Wereldoorlog stond vlakbij het sanatorium ook een kasteel dat van de Oranjes was. Maar dat raakte tijdens de oorlog zo zwaar beschadigd dat het afgebroken is.