VVD Culemborg eist duidelijkheid voor ondernemers op Pavijen-Oost

Een boodschap van deze strekking laat de oppositiepartij deze week twee keer horen: donderdag tijdens een raadsvergadering waarin wordt besloten om de oostkant van Pavijen uiteindelijk om te vormen tot woongebied, dinsdag tijdens een haastig ingelast overleg tussen de gemeente en ondernemers.



Bij de ondernemers van zo’n honderd bedrijven heerst grote onrust over plannen om Pavijen-Oost aan te wijzen tot woningbouwgebied. Een publicatie hierover in de Staatscourant sloeg begin juni in als een bom. Ondernemers kregen eind juni van de gemeente een uitnodiging voor een overleg komende dinsdag. Donderdag, twee dagen later al, neemt de Culemborgse gemeenteraad een besluit over een haalbaarheidsonderzoek naar de omvorming van de stationsomgeving én dus ook Pavijen-Oost tot woongebied.



Carousselgedachte

VVD staat niet afwijzend tegenover woningbouw in dit gebied, maar vindt dat er eerst duidelijkheid moet zijn voor ondernemers en over werkgelegenheid. De zeer minimale interval tussen de twee bijeenkomsten van deze week is de partij een doorn in het oog. Fractieleider Han Braam: “Er is slechts 48 uur tussen de informatiebijeenkomst en de besluitvormende vergadering. Ondernemers weten totaal niet waar ze aan toe zijn. Wij maken ons daarom zorgen dat ondernemers niet kunnen rekenen op de voor hen juiste oplossing. Wij zijn van de carousselgedachte: nieuwe ontwikkelingen prima, maar zorg wel eerst voor goede uitkoopregelingen of een deugdelijke alternatieve locatie.”

Ook steekt het de partij dat sommige ondernemers in het plangebied het afgelopen jaar nog volop met de gemeente praatten over bijvoorbeeld investeringen als een bedrijfsuitbreiding of het toekennen van vergunningen.



Gezonde scepsis

Eén van de ondernemers die in het duister tast is André Versteeg. Zijn bedrijf in grondverzet en riolering aan de Industrieweg ligt in het beoogde plangebied. Versteeg zal de vergaderingen met gezonde scepsis volgen. “We horen alleen maar over huizen, huizen en nog eens huizen, maar niets over compensatiemaatregelen”, zegt hij. “Ik ken twee ondernemers die net aan nieuwbouw beginnen. Je zal flink geïnvesteerd hebben en dan binnen een paar jaar weg moeten. Ik ben benieuwd waar er straks nieuw bedrijventerrein wordt aangelegd. Bij mijn weten zit Culemborg al zo goed als vol.”