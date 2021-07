Tonnie E. hoort eis van 10 jaar cel en tbs voor doodsteken vriendin Shelley uit Ede

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 10 jaar cel en tbs geëist tegen Tonnie E. voor het doodsteken van Shelley uit Ede. De verdachte verklaarde voor de rechtbank het slachtoffer 'in een waas' om het leven te hebben gebracht. Er is ook een bedrag van zo'n 65.000 euro aan schadevergoeding geëist.

Volgens Tonnie E. waren ruzies binnen de relatie de aanleiding om zijn vriendin te doden. Hij zou de 22-jarige Shelley vorig jaar juni in haar appartement aan de Jan Th. Tooroplaan zes keer met haar hoofd tegen de muur hebben geslagen. Toen ze op de grond lag, zou de Edese met vijftig messteken zijn toegetakeld.

"Het is gewoon in een waas, in razernij gebeurd", verklaarde E. maandag tegenover de rechter.

Overspannen en depressief

Tijdens de zitting bleek dat de verdachte overspannen thuis zat en dat hij in het verleden depressief zou zijn geweest. Hij was een aantal jaar geleden lid van een schietvereniging en had een wapen en wapenvergunning. Maar hij heeft het wapen ingeleverd, omdat hij bang was dat hij zichzelf iets aan zou doen.

Ook heeft hij in het verleden overwogen zelfmoord te plegen door van het dak van bioscoop Cinemec in Ede te springen.

