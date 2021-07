'Mijn dochter was erbij, dat doet me wat', grensrechter Van Roekel ontroerd door EK-finale

Van Roekel meldt zich vandaag met onder andere scheidsrechter Björn Kuipers op Schiphol, waar ze plaatsnemen voor een persconferentie. Daar was vooral te zien dat de mannen enorm trots waren op hun prestatie: het fluiten van de EK-finale voetbal tussen Engeland en Italië.

"Toen ik het te horen kreeg, heb ik wel een traantje gelaten door emoties. Er was opluchting, het gaat toch gebeuren. Het was ook een soort euforisch moment, eigenlijk onbeschrijfbaar", zegt de in Ede woonachtige Van Roekel maandag tegen Omroep Gelderland.

"Het is toch iets bijzonders. De Champions League is elk jaar. Een EK of een WK om de twee jaar. Het is exceptioneel als je dan de finale mag leiden. En als je het dan mag doen, is dat prachtig."

Sander van Roekel (links) en scheidsrechter Björn Kuipers (rechts). Foto: Omroep Gelderland

'Traantje laten'

De emoties waren er voor de wedstrijd zondagavond en maandagmiddag, bij het terugblikken ook. "Toen we begonnen aan de warming-up was ik ook even emotioneel. Mijn oudste dochter, 13 jaar, zat voor het eerst in het stadion. Ze is zelfs nog nooit bij Vitesse of Ajax geweest en dan is ze erbij tijdens mijn grootste wedstrijd. Dat doet me wel wat."

Maar dat was niet het enige. "In het stadion voel je dan de sfeer, het Engelse publiek dat Football is coming home en Sweet Caroline zingt. Dat mijn dochter dat mag meemaken, gelijk op het prachtige Wembley, dat zorgde ervoor dat ik bij de warming-up al een traantje moest laten."

"Na de wedstrijd bleek inderdaad dat mijn gevoel de juiste was en dat deze wedstrijd veel indruk op haar had gemaakt. Het was een 'once in a lifetime' voor haar."

Sander van Roekel wordt emotioneel als hij aan zijn dochter denkt rond de EK-finale. Foto: Omroep Gelderland

Prima toernooi

De grensrechter kijkt terug op een prima toernooi voor 'Team Kuipers' waar Van Roekel onderdeel van is. "De eerste wedstrijd die we kregen, Denemarken-België was een emotionele wedstrijd. Het was de eerste na het ineenzakken van Christian Eriksen (Deense voetballer, red.). Je merkt dan spanning bij het publiek, bij de spelers.

"Je vraagt je af hoe iedereen ermee omgaat. Gelukkig waren er geen gekke dingen en konden we achteraf zeggen: dit hebben we mooi gedaan. Toen kregen we Spanje-Slowakije, dat was ook niet makkelijk. Want Spanje moest winnen om zeker door te gaan. Na de kwartfinale Tsjechië-Denemarken wisten we dat er geen gekke dingen gebeurd waren en dat we niet kansloos waren voor de finale. Dan kun je erop hopen, maar op het moment dat je hem dan ook krijgt ontstaan de emoties."

'Niks meer te wensen'

Nu de EK-finale is geweest en de grensrechter door de KNVB is uitgeroepen tot bondsridder, heeft Van Roekel vakantie. "Daarin ga ik eens nadenken wat ik wil. Of ik doorga. Nu ik de EK-finale heb gehad, heb ik in principe niks meer te wensen. Het was op het heilige gras van Wembley fantastisch, supergaaf. Als je ergens een finale moet doen, dan is dit het summum. Met de Engelsen als thuisteam was het echt fantastisch. De sfeer was een en al grandioos."