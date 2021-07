Polsbandjes verplicht op camping om daggasten tegen te gaan

"Dat kan echt niet", vindt Harry Uithol. Hij heeft een camping in Hoenderloo. "Het worden te veel daggasten, denken wij, deze zomer. Omdat mensen vanwege de corona-besmettingscijfers niet naar het buitenland kunnen." Volgens hem zie je dan dat mensen in de eigen kennissenkring gaan kijken: wie kunnen we bezoeken op de camping?

Verplicht polsbandje op de camping

Om een beter beeld te krijgen van de drukte op zijn vakantiepark start Uithol met de invoering van een polsbandjessysteem. "Dat betekent dat alle betalende gasten een polsbandje krijgen. Zo zijn de vakantiegasten herkenbaar en mensen zonder polsbandje horen dan op dat moment niet op de camping." Een beperkt aantal polsbandjes ligt bij de receptie, zodat er nooit te veel bezoekers op een dag zijn.

Uithol: "We doen die bandjes niet voor onze lol, maar gewoon omdat het door al die wisselende coronamaatregelen te druk wordt op de camping. We moeten wel."

Als daggast ben je nog steeds welkom en betaal je maar een paar euro per dag en mag je aanschuiven in de tent of caravan bij je kennissen. Ook mag je gebruik maken van de voorzieningen. "Een daggast betaalt drie euro per dag. Registratie vinden we belangrijk om bij een calamiteit te weten wie we in huis hebben", zegt Uithol.

Campinggasten reageren wisselend op ingevoerde polsbandjessysteem. Toch is er over het algemeen begrip voor de verplichting het polsbandje te dragen.