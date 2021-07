Shelley gedood na 'ruzies' en 'razernij', zegt verdachte

“Het is gewoon in een waas, in razernij gebeurd", verklaarde Tonnie E. tegenover de rechter. Er zou in de relatie tussen hem en Shelley sprake zijn van ruzies. Ook op de avond van het drama, vorig jaar juni.

Politie bij de flat van Shelley. Foto: Omroep Gelderland

Tonnie zou de 22-jarige Shelley in haar appartement aan de Jan Th. Tooroplaan zes keer met haar hoofd tegen de muur hebben geslagen. Daarna lag ze op de grond.

Vervolgens zou hij de Edese met 50 messteken hebben toegetakeld. De officier van justitie somde een lange lijst op van verwondingen aan verschillende delen van haar lichaam.

Moeder zeer geëmotioneerd

De moeder en stiefvader van Shelley kregen tijdens de zitting ook de gelegenheid om te spreken. “Jij besloot om Shelley af te slachten als een beest", sprak de stiefvader van Shelley. Hij haalde hard uit naar Tonnie in zijn verklaring. De moeder van Shelley was zeer geëmotioneerd toen ze sprak. “Jij hebt beloofd dat je haar nooit pijn zou doen.” Ze wil hem nooit meer zien.

Tijdens de zitting bleek ook dat Tonnie overspannen thuis zat en dat hij in het verleden depressief zou zijn geweest. Hij was een aantal jaar geleden lid van een schietvereniging, en had een wapen en wapenvergunning. Maar hij heeft het wapen ingeleverd omdat hij bang was dat hij zichzelf iets aan zou doen.

Ook heeft hij in het verleden overwogen om zelfmoord te plegen door van het dak van bioscoop Cinemec in Ede te springen.

Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.