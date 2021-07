Ook deze Gelderlanders waagden zich aan een pikante transfer

Robin Pröpper

Vorige week nog maakte Arnhemmer Robin Pröpper de gevoelige overstap van Heracles naar FC Twente. Hier in Gelderland maken we ons daar niet zo druk om, maar in Overijssel waren de rapen gaar. Er is al sinds jaar en dag een flinke rivaliteit tussen de twee eredivisieclubs. Dat notabene de aanvoerder overstapt naar de vijand kan vrijwel niemand begrijpen in Almelo. Dat blijkt wel uit reacties op social media en fansites.

John Stegeman

Nog een Gelderlander die voor gefronste wenkbrauwen zorgde in Overijssel is John Stegeman. De trainer stapte in 2018 over van Go Ahead Eagles naar PEC Zwolle, ook twee vijanden van elkaar. Op social media wemelde het van de boze reacties. Een gelukkig huwelijk tussen de club uit Zwolle en de Epenaar werd het echter nooit.

Navarone Foor

Een transfer die hier in Gelderland meer in het oog springt, is die van Navarone Foor uit Opheusden. Hij maakte in 2016 de overstap van NEC naar Vitesse. De transfer leidde tot boze reacties in Nijmegen. Op het forum van de supportersvereniging werd de Opheusdenaar destijds uitgemaakt voor NSB'er en judas.

In de eerste wedstrijd die Foor namens Vitesse in de Goffert speelde werd hij flink uitgefloten. Hij beantwoorde dat fluitconcert toen met een goal. Later won hij met Vitesse de KNVB-beker.

Patrick Pothuizen

Een zelfde overstap maakte Patrick Pothuizen. Eigenlijk twee keer zelfs, van Vitesse via Dordrecht '90 naar NEC en weer terug. De Culemborger noemde die keuze zijn grootste fout in zijn carrière. Door zowel NEC-supporters als Vitessenaren werd hij bedreigd.

Bij de eerste training van Pothuizen bij de Arnhemmers werden hem ernstige ziektes toegewenst. Na een oefenwedstrijd moest hij zelfs onder begeleiding van politieagenten het veld verlaten. De terugkeer bij Vitesse was dan ook geen succes, na een half jaar vertrok hij weer. Bij NEC keerde hij later weer terug als trainer.

Patrick Pothuizen. Foto: Omroep Gelderland

Peter Wisgerhof

Een andere verdediger van NEC was Peter Wisgerhof. Hij maakte in 2000 de overstap van Vitesse naar NEC. Die overstap leverde niet zoveel rumoer op zoals bij Pothuizen, maar het Arnhemse publiek nam het Wisgerhof nooit in dank af. Tijdens de wedstrijden die de Wageninger tegen Vitesse speelde werd hij in ieder geval op een fluitconcert getrakteerd.

Andy van der Meijde

Arnhemmer Andy van der Meijde maakte furore als speler bij Ajax. Hij verdiende later een grote transfer naar het Italiaanse Internationale, maar maakte tegen het einde van zijn carrière de keuze om te gaan spelen voor PSV. Dat gebeurde wel vaker en was op zich niet zo'n probleem, maar wel de Ajax-tattoo die hij in het verleden had laten zetten.

Supporters wachtten de buitenspeler eens op en wilden de tattoo zien. De Arnhemmer had er toen net een tattoo van een karper overheen laten zetten. En dat leidde weer tot boosheid bij fans uit Amsterdam.

