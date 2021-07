'Delano G. zou 150.000 euro krijgen voor aanslag op Peter R. de Vries'

Verdachte Delano G. zou een bedrag van 150.000 euro in het vooruitzicht zijn gesteld voor de aanslag op Peter R. de Vries. Dat schrijft De Telegraaf op basis van gesprekken met familieleden van G., die opgroeide in Tiel.

De 21-jarige G. zit samen met Kamil E. uit Maurik vast als verdachte in de zaak rond de aanslag op Peter R. de Vries. De politie ziet de Rotterdammer G. - die een woning heeft in de Tielse wijk Passewaaij - als de vermoedelijke schutter.

De Telegraaf schrijft dat familieleden de krant benaderden om hun verhaal te doen. Ze zouden zich schamen voor G. en roepen betrokkenen op te praten met de politie.

"We willen dat het stopt. Dit raakt levens van onschuldige mensen zoals De Vries en vernielt ook onze eigen familie. Iedereen die wetenschap heeft van de moordopdracht moet praten met de politie. Het gaat te ver", zeggen de familieleden, die om veiligheidsredenen anoniem willen blijven.

Contact met foute jongeren

G. is volgens hen gevoelig voor status en aandacht. "Het is ook haantjesgedrag. Hij had veel contact met foute jongeren uit Nieuwegein, Vianen en Tiel. Ze vormen een kweekvijver voor de grote mocrogangsters. Deze jongens krijgen een keer een verzoek om een tas met geld of drugs in een schuur te zetten of weg te brengen en worden er dan langzaam in gezogen."

Eerder werd al bekend dat G. een volle neef is van Jaouad W., die op zijn beurt banden heeft met topcrimineel Ridouan Taghi. Net als zijn neef Delano komt ook Jaouad (40) uit Tiel. Op dit moment zit Jaouad al in de gevangenis, waar hij een celstraf van dertien jaar uitzit. Het Openbaar Ministerie ziet hem als leider van een groep criminelen.

De familieleden van G. vermoeden dan de moordopdracht uit de groep rond Taghi kwam. Ook de politie richt zich daar in eerste instantie op. Hoe de familieleden weten dat er 150.000 euro in het vooruitzicht was gesteld, blijft onduidelijk.

