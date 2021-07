Wielrenner Joris Nieuwenhuis heeft afgezien in de hitte tijdens de Tour

"Ik had de afgelopen dagen een paar moeilijke dagen. De etappe naar de Mont Ventoux was heel pittig. Daar heb ik echt afgezien. Het was heel warm de hele dag, daar heb ik veel moeite mee. Dat heeft er ingehakt. Maar het hoort erbij", relativeert de renner van Team DSM.

'Niet gegaan zoals gehoopt'

"De tweede Tourweek is niet gegaan zoals we gehoopt hadden. We zaten met de hele ploeg in een valpartij. Søren (Kragh Andersen, red,) moest de Tour verlaten en hij is een van de grote mannen binnen de ploeg. Dat helpt niet mee."

"Ik heb wel veel geluk gehad met die valpartij. Ik viel vijf meter naar beneden in een greppel. Maar daar was dichte begroeiing. Daardoor bleef het bij mij bij veel schrammen", vertelt Nieuwenhuis aan REGIO8.

"Het is een heel andere Tour dan vorig jaar. Er is geen team dat echt controleert, waardoor er de hele dag hard gereden wordt. Dat is lastig voor renners die moeite hebben met de hitte."

'Gejuich helpt wel'

In de zware etappes helpt het enthousiaste publiek renners door moeilijke momenten. "Dan ben ik vooral aan het afzien", aldus de Achterhoeker. "Het enige dat ik hoor is gejuich, maar dat helpt wel."

Nieuwenhuis staat 134e in het algemeen klassement, op een kleine drie uur achter leider Tadej Pogacar. Hij hoopt uiteraard zondag Parijs te halen. Maar zijn ambities reiken verder. "Er komen een paar klimetappes. Mijn kamergenoot Mark Donovan zat gisteren mee in de vlucht, maar reed helaas lek. Van hem verwacht ik nog wel wat. Er is nog een sprintetappe, dan hopen we met onze trein Cees Bol te lanceren."

'Ergste is voorbij'

De Zelhemmer denkt dat het ergste voorbij is. "Ik was het meest bang voor gisteren, warm en veel hoogtemeters. De komende dagen lijkt het op papier wat minder te zijn, de temperatuur naar beneden. Ik heb er wat meer vertrouwen in."

De rustdag is zoals je mag verwachten: "Vrij rustig. Gisteren een PCR-test gedaan, daar krijgen we vandaag de uitslag van. Massage, even fietsen zo, goed eten, beetje op bed liggen en dan mogen we weer van start."