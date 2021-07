Hoofdprijs van miljoen op lot uit Doetinchem

De trekking van de Staatsloterij werd zaterdag verricht, waarbij de hoofdprijs viel op een in de Albert Heijn gekocht lot. Welke vestiging dit was, is niet door de Staatsloterij bekendgemaakt. Het winnende lotnummer was FZ 43573. Het is niet bekend of de winnaar ook daadwerkelijk in Doetinchem of in de Achterhoek woont.



De prijs die viel op het winnende lot had volgens de Staatsloterij nog hoger uit kunnen vallen. De zogenaamde jackpot is bij de trekking van zaterdag namelijk niet gevallen.





