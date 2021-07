Bijna helft van alle Gelderse bouwvoertuigen geregistreerd bij RDW

Op 1 januari 2022 moeten alle (land)bouwvoertuigen in Nederland geregistreerd staan bij de RDW. Met nog een kleine zes maanden te gaan, is bijna de helft van alle voertuigen in Gelderland aangemeld. Dat meldt de RDW. Met een percentage van 43 procent doet Gelderland het goed in vergelijking met andere provincies. Toch maakt de RDW zich zorgen over de vele duizenden registraties die nog missen.

Zo'n registratie is nodig als het (land)bouwvoertuig op de openbare weg harder dan 6 km per uur rijdt. Voor getrokken materieel is registratie verplicht als het harder dan 25 km per uur rijdt. Met de openbare weg wordt ook een landweg bedoeld, een korte oversteek van het ene naar het andere veld of een openbaar deel van het eigen terrein.

Tot 1 januari kost het registeren 18 euro. Vanaf het nieuwe jaar wordt dat duurder omdat er dan ook een keuring van het voertuig nodig is. Als een voertuig volgend jaar niet geregistreerd is, mag het de weg niet meer op.

Nog duizenden voertuigen te gaan

Gelderland doet het met 43 procent van de voertuigen goed in de lijst der provincies. Opvallend is dat in bijvoorbeeld Friesland nog maar 17 procent van de voertuigen aangemeld is. De RDW heeft geen verklaring voor de grote regionale verschillen, maar maakt zich wel zorgen over de achterstand. Vooral trage voertuigen blijven achter.

"Dat zijn voertuigen die in de bouw, bij infraprojecten en in de logistiek gebruikt worden, zoals hoogwerkers, graafmachines en heftrucks. Maar ook zelfrijdende oogstmachines, toeristische wegtreintjes en rijdende winkels. Slechts 21.000 van de verwachte 130.000 voertuigen zijn pas geregistreerd, ongeveer 16 procent", stelt de RDW.

"Het gaat om zo’n diverse groep eigenaren dat wij ons afvragen of iedere eigenaar zich realiseert dat hij zijn voertuig moet laten registreren en zich goed moeten informeren."

Gegevens zorgen voor problemen

Uit eigen onderzoek van de RDW is gebleken dat mensen het lastig vinden om voertuigen te registeren. Zo wordt onder meer het chassisnummer, de handelsbenaming en het type van alle voertuigen gevraagd in te vullen. Die gegevens zijn niet altijd bekend en soms moeilijk te achterhalen.

De RDW zegt aanvragers nu beter te begeleiden. Ook volgen er maatregelen om de registratieplicht meer onder de aandacht te brengen. Zo komt er een uitgebreidere communicatiecampagne, zijn specifieke doelgroepen gemaild en gaan medewerkers naar beurzen om voertuigeigenaren te wijzen op de plicht.