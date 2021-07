Rivierkreeft van vijver naar bord? Lekker, maar mag niet zomaar

De Amerikaanse rivierkreeft vormt op veel plekken in ons land een probleem. De exoot plant zich makkelijk voort en heeft geen natuurlijke vijanden. Er is veel aan gelegen om de invasie kreeften terug te dringen omdat ze inheemse dieren- en plantensoorten verdringen. Maar een kreeft vangen en er een lekker maaltje van bereiden mag niet zomaar, hoe goed het ook is voor onze natuur.

In de Proosdijvijver in Ede hebben vissers afgelopen maand ruim 11.000 rode kreeften gevangen. Veel meer dan ze vooraf hadden gedacht. De vissers rekenden op zo'n 2000 tot 4000 dieren. Dat waren er eigenlijk al veel te veel. De kreeften gaan naar restaurants.

Chefkoks weten er wel raad mee, want de Amerikaanse rivierkreeft is een ware delicatesse. Je zou denken dat dat meteen de oplossing voor de invasie is: ze massaal vangen en opeten. Maar zo makkelijk gaat dat niet.

Schepnet mag niet

Om rivierkreeften legaal uit het water te halen, moet je het plaatselijke visrecht hebben, zegt Sportvisserij Nederland. Als je dat recht hebt, bijvoorbeeld via de lokale hengelsportvereniging, moet je ook nog aan andere regels voldoen. Zo mag je bijvoorbeeld alleen met een hengel op de rivierkreeft jagen. Een schepnet gebruiken mag dus niet.

Alleen registreerde beroepsvissers en wetenschappers met een ontheffing mogen kreeftenkorven of netten gebruiken. Deze regel vervalt als het gaat om een privéterrein waarop de dieren leven, dan heb je wel weer toestemming nodig van de eigenaar om met korven op de dieren te vissen.

Europese rivierkreeft

Als je toestemming of het visrecht hebt, pas dan wel op dat je niet per ongeluk een Europese rivierkreeft uit het water haalt. Deze inheemse kreeft is mede door zijn Amerikaanse broer nagenoeg uitgestorven en is daarom een beschermde diersoort.

De Europese rivierkreeft herken je voornamelijk aan zijn kleur. Hij is bruin tot zwart en de onderkant van de scharen zijn rood of blauw. De meeste Amerikaanse rivierkreeften zijn rood of oranje en hebben knobbels op hun schaal, schrijft platform Rivierkreeft, een initiatief waar onder meer onderzoekers van de Wageningen Universiteit bij betrokken zijn.

Ware delicatesse

Voldoe je eenmaal aan bovenstaande regels, dan staat je weinig in de weg om zelf je Amerikaanse rivierkreeft te vangen en er een gerecht van te bereiden. In Nederland eten we niet zoveel rivierkreeft als in Zweden of Amerika, waar de diersoort een ware delicatesse vormt. Ze worden in die landen dan ook op grote schaal gekweekt.

Onze collega's van Omroep Flevoland namen de proef een tijdje geleden op de som. Chefkok Gerhard Flantua wist er wel raad mee:

Rivierkreeftcocktail

Met rivierkreeftjes kan je veel kanten op, blijkt uit een rondje op internet. Recepten laten zien dat chefs er vooral pasta's, salades of kreeftencocktails van maken.

"Meng de grof gesneden rivierkreeftjes bijvoorbeeld met kleine blokjes bleekselderij en mango en ringetjes bosui. Serveer ze in kleine glaasjes met een zelfgemaakte cocktailsaus die je pittig op smaak brengt met Tabasco", schrijft bijvoorbeeld receptenwebsite Okoko.

Zelf aan de slag? Youtube-account Jules Keuken legt uit hoe je de rivierkreeft klaar maakt.