Cruiseschip kiest andere opstaplocatie vanwege protestactie

Het riviercruisebedrijf SijFa in Malden zegt in opdracht te varen van een cruise-aanbieder. Die vond de protestactie bedreigend voor zijn gasten en week daarom uit naar een andere opstaplocatie. Daarnaast zegt eigenaresse Marijke Sijbrands van SijFa dat de cruise-aanbieder aangifte heeft gedaan bij de politie in Arnhem vanwege de in zijn ogen dreigende situatie.

"Onze opdrachtgever heeft ervoor gekozen om elders in te schepen, om zijn gasten te beschermen. Hij wil niet dat zijn reisorganisatie in beeld komt, omdat hij hier helemaal niets mee te maken heeft", legt Sijbrands uit.

Zij is blij dat er weer gevaren kan worden. "Het is onze eerste reis na een lockdown van anderhalf jaar. Zo lang hebben we stilgelegen. We zijn voor iedereen zo blij dat we weer kunnen."

Fatsoenlijke betaling

Nautilus wilde zondag flyers uitdelen bij het cruiseschip. Want volgens de vakbond is het niet alleen maar feest. Woordvoerder Hans Walthie: "In deze hele branche is al jarenlang sprake van slechte behandeling van het personeel. Het moet gewoon afgelopen zijn. Deze mensen werken hard, die moeten fatsoenlijk betaald worden."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Walthie zegt dat er bewust is gekozen om acte te voeren bij een schip van SijFa Cruises. De vakbond is al jarenlang verwikkeld in een juridische strijd met het bedrijf uit Malden. Het zou daarbij draaien om vier bemanningsleden die nog loon tegoed hadden, massaal overwerk hebben gedaan en in twee gevallen onbetaalde pensioenbijdragen. De schade zou volgens Nautilus inmiddels meer dan 25.000 euro zijn.

Cruisevaartbedrijf boos

Eigenaresse Sijbrands van het cruisevaartbedrijf had geen goed woord over voor de geplande vakbondsactie. Volgens haar is er een schikking afgesloten en is alles al afgehandeld in Zwitserland omdat de zaak daar speelde. "Het heeft helemaal niet met Nederland te maken. Dat is allemaal een andere afdeling. Het is allemaal al passe", benadrukt ze.

Ze is dan ook boos dat de vakbond wilde flyeren, juist nu er eindelijk weer gevaren kan worden. "Ik heb mensen die al tien jaar bij ons werken. Die zijn blij dat ze nu eindelijk weer aan het werk zijn. Het gaat op deze cruise om 35 personeelsleden, 35 gezinnen. Als we niet weer konden varen, waren er nu 35 arbeidsplaatsen niet geweest. Ik wil alles van voor tot achter laten zien, om aan te tonen dat het bij ons allemaal goed geregeld is."