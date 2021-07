Mysterieus vliegtuigspandoek boven Tiel: 'Lief Jen, het spijt me'

Veel mensen in Tiel hebben het vliegtuig met de mysterieuze boodschap zondagmiddag gezien. En de grote vraag is nu: wat is het verhaal hierachter?

Madelon Joostink stuurt ons een berichtje met foto's: "Zit je bij een verjaardag van je nichtje in Tiel, zien we dit voorbij komen. Nou vragen wij ons af. Is het liefje? Lief Je? Lief(n =spatie?, Jennifer? Omroep Gelderland , jullie een idee?"

Op Twitter en Instagram kunnen we helaas geen hints vinden.

Ook gezien in Apeldoorn, Bennekom en Rhenen

Uit reacties op onze Facebookpagina en Instagramaccount maken we op dat de boodschap niet alleen boven Tiel te lezen was, maar ook boven: Apeldoorn, Bennekom, en Rhenen. Dano weet te vertellen dat het vliegtuig met deze tekst vanaf Teuge is opgestegen. Dat zou zomaar kunnen, aangezien bij het vliegveld in Teuge ook een bedrijf zit dat gespecialiseerd is in luchtreclame.

Fotograaf Jan Bouwhuis heeft uitgevogeld dat het vliegtuig met name boven Tiel Oost heeft rondgecirkeld.

Ellen en Algonda zeggen in een reactie: 'Gisteren boven Scherpenzeel vloog er één met de tekst: Lieff ❤️ I love you So much.' Het is onduidelijk of deze twee luchtboodschappen iets met elkaar te maken hebben.

