Marion is megafan van Herman Brood: 'Hij deed dingen die ik niet durfde'

Marion is sinds haar twaalfde groot Brood-fan. "Dat is nu zo'n 45 jaar geleden. Ik ben fan geworden in de tijd dat Herman een grote hit met Saturday Night had", vertelt ze. "Ik ben in mijn leven vaak naar optredens van Herman geweest. Ik was, net als veel andere vrouwen, helemaal idolaat van hem."

"Ik stond vaak vooraan. Maar een groupie zou ik mezelf niet willen noemen. Dan vroegen andere meiden: ben je al met Herman naar bed geweest? Dat was helemaal niet mijn doel. Ik waardeer hem om zijn kunst en zijn muziek."

'Egocentrisch, maar niet egoïstisch'

"Herman was een lief mens. Ja, het was ook een egocentrische man. Maar hij was niet egoïstisch. Hij was ook papa en echtgenoot. Zijn eigenzinnigheid vond ik geweldig. Hij deed dingen die ik niet durfde."

Brood maakte in 2001 een einde aan zijn leven. De dood van Herman was groot nieuws. De artiest stond bekend om zijn amfetamine- en alcoholgebruik. "Ik zeg altijd: toen Herman is gestopt met gebruiken is zijn einde ingezet. Hij had nooit moeten stoppen. Natuurlijk is dat een rare conclusie. Maar Bart Chabot, een dierbare vriend van Herman zegt precies hetzelfde."

Ze vertelt verder: "Het stoppen met gebruiken is zijn ondergang geworden. Hij functioneerde daar volledig op. Natuurlijk was hij ook niet oud geworden als hij door was gegaan, daar kunnen we ook eerlijk over zijn." Brood werd 54 jaar.

Een tatoeage, na lang aarzelen

Marion en Herman zijn inmiddels ook echt onafscheidelijk. Na lang aarzelen, besloot ze in 2017, een tatoeage van haar held te laten zetten. Ze wilde niet eens perse een tattoo, ze wilde Herman.

De tatoeage van Herman Brood. Foto: Omroep Gelderland

"Hij is zo levensecht. Het is echt geweldig geworden", vertelt ze trots. "Je ziet vaak dat mensen een tatoeage nemen van Hazes of een voetballer en dat het dan niet mooi is. Ik heb jaren gezocht en nagedacht. Ik ben zo blij met het eindresultaat."

Om stil te staan bij de dood van Herman, drinkt ze vandaag dus een Grand Marnier. Het favoriete likeurtje van Herman. Het verhaal gaat dat Brood ermee ontbeet. "Ik heb het likeurtje destijds over de rouwauto gegooid. Het hoort echt bij Herman. We gaan er zo eentje voor hem inschenken."