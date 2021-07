Wilco Kelderman stijgt naar plek zes in Tour: 'Wat er nog meer mogelijk is?'

Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld meldde zich zondag na de zware Pyrenee├źnrit in de Tour kuchend bij de NOS-microfoon. "Ik had sowieso niet echt een goede dag vandaag", bekende hij. "Ik was een beetje bang voor de finale. Ik zat echter gelukkig van voren waar ook nog een beetje werd gepokerd. Mede daardoor ben ik de dag in mijn eigen tempo toch wel goed doorgekomen."

Kelderman kwam als nummer 25 over de finish in een groepje met de Sloveense klassementsleider Tadej Pogacar, op bijna vijf minuten van de Amerikaanse winnaar Sepp Kuss. "Het was een hete dag, maar op zich was het wel goed te doen", oordeelde Kelderman. "Het eerste deel was nog wel superwarm, maar daarna kregen we veel tegenwind, dus toen hadden we nog wel een beetje profijt van de wind."

Kelderman schoof in het klassement een plaatsje op en staat nu op de zesde plek, op ruim een halve minuut van het podium. "Wat er nog mogelijk is? Dat weet ik niet. Ik kijk wel uit naar komende week met wat frisser weer. Dan hoop ik dat ik wat beter ben. Dat ik wat meer kan meedoen in de strijd."

"Het is nu nog een kwestie van de schade beperken. Maar op zich ben ik wel tevreden, het gaat lekker. We staan in de top van het klassement achter Pogacar heel dicht bij elkaar. Gewoon moed houden en in Parijs weten we meer."

