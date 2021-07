Nog een paar uur tot de EK-finale: de spanning stijgt voor Nigel, Debbie, Mario en Massimo

Nigel Hinkin is eigenaar van de Pegasus Pub in de Zwanenstraat in Arnhem. Zijn naam verraadt het al: deze man juicht vanavond hartstochtelijk voor Engeland. "Wij Engelsen hebben een jonge ploeg, met allemaal jongens die heel erg graag willen winnen. Neem bijvoorbeeld Mason Mount, die nog hier bij Vitesse heeft gespeeld. Dus ja, ik hoop vanavond Engeland te zien winnen: 2-1", aldus Nigel.

'Italië speelt mooi'

Op nog geen 200 meter afstand staat een ondernemer die juist de Italianen een warm hart toedraagt. Gerard Vermeulen runt een delicatessenwinkel in de Bentinckstraat en laat zien wat volgens hem de uitslag wordt: 2-1 voor Italië.

Gerard Vermeulen voorspelt een 2-1 zege voor Italië. Foto: Omroep Gelderland

Gerard heeft de nationale ploeg het hele toernooi op de voet gevolgd. "Ze spelen mooi", vindt Gerard. "Het zou super zijn als ze de finale winnen."

Een échte Italiaan in de provincie is Mario Agus. Hij werd geboren op Sardinië, maar woont al sinds het begin van de jaren zeventig in Nederland. Mario is voorzitter van de Sardijnen in Nederland, een stichting is die gevestigd in Arnhem, en leeft toe naar de eindstrijd op Wembley. Hij is opvallend positief over de kansen van Italië. "Ik denk dat we gemakkelijk gaan winnen", zegt hij stellig. "Engeland heeft twee goede aanvallers, maar wij hebben een goed elftal en hebben dit toernooi al laten zien dat we heel goed kunnen samenwerken."

Tegen Spanje had ik nog wel wat stress, maar nu niet

Mario roemt het centrale duo achterin: Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. "Daar staat heel ervaring. En vergeet niet dat we met Gianluigi Donnarumma ook een erg goede keeper hebben. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Tijdens de halve finale tegen Spanje had ik nog wel wat last van stress, maar nu niet. Ik zeg niet dat het zomaar 3-0 wordt, maar ik zie ons zeker winnen", klinkt het zelfverzekerd.

Gemengde gevoelens aan Engelse zijde

Debbie Kenyon-Jackson, die een taleninstituut runt op de grens van de provincie, hoopt op een open wedstrijd waarin veel ruimte is om écht aan voetballen toe te komen. Een overwinning zou heel mooi zijn, zegt ze, maar toch heeft ze gemengde gevoelens. "Als Engeland wint, hoe leuk dat ook zou zijn, vrees ik dat dat een rol gaat spelen in de Brexit. Dat de Engelsen denken: zie je wel, Europa, wij kunnen prima zonder jullie."

Engelse supporters tijdens een eerdere wedstrijd. Foto: ANP

"Engeland heeft de neiging gauw nationalistisch te worden. Als Engeland wint, koppen de tabloids morgen echt niet alleen over het voetbal, geloof me. Dan zullen de kranten ook een nationalistische insteek kiezen. Maar goed, prove me wrong zou ik zeggen", aldus Debbie.

Sportief gezien is het echter fraai wat de Engelsen presteren, weet ze. In de kwartfinale rekende de nationale ploeg knap af met Duitsland. De 2-0 zege werkte bevrijdend voor de Engelsen, die sinds de gewonnen WK-finale van 1966 nooit meer wonnen van Duitsland in de knock-outfase van een groot toernooi. "Met die zege op Duitsland was het toernooi eigenlijk al geslaagd", zegt Debbie. "Alles wat daarna is gekomen, is icing on the cake."

Italiaans ijsje met drie smaken

Massimo De Lorenzo, eigenaar van een ijssalon in de Arnhemse Steenstraat, voorziet een 3-1 zege voor de Italianen. Natuurlijk, hij gaat kijken. De zenuwen komen zo langzaamaan ook wel op, geeft hij toe. Zijn land won in 2006 voor het laatst een grote prijs: de wereldtitel. "Er staan sowieso twee mooie teams in de finale die allebei anders spelen, ik ben benieuwd wat het wordt. Maar ik ben positief over Italië."

Massimo De Lorenzo weet het wel: Italië wint met 3-1. Foto: Omroep Gelderland

"Er staat een mooi team dat het echt samen doet. Ze hebben zin om te laten zien dat ze dit goed kunnen. Wat er gebeurt als Italië wint? We gaan het vieren! Ik heb twee broertjes in Italië, daar zal ik zeker contact mee hebben. En morgen verzinnen we wel iets met een driekleurige smaak, een tricolore."