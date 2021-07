Wilco Kelderman wacht nog op superdag in Tour de France: 'Het podium? Daar ben ik nog niet'

Wilco Kelderman uit Barneveld bezet momenteel de zevende plek in het klassement van de Tour de France. De kopman van Bora-hansgrohe bleef voorlopig gespaard van pech en hoopt zondag in de etappe van Céret naar Andorre-la-Vieille zo lang mogelijk mee te strijden met de andere favorieten. "Het podium? Ik sta nog ver, ik bekijk het dag per dag."

Kelderman maakt voorlopig een goede indruk. Zijn tijdrit op dag vijf was iets minder en vorig weekend in de Alpen en op de Mont Ventoux moest hij enkele seconden prijsgeven op z'n rechtstreekse concurrenten. Dromen van het podium is niet onrealistisch, want vijf renners staan binnen de minuut van elkaar voor de derde plek.

"Het waren drie pittige dagen", vertelt de Barnevelder. "Die waaierritten op donderdag en vrijdag waren lastig. Je moest de hele tijd de focus houden, maar ik houd er wel van. Meestal ligt me dat wel, zo'n waaierrit. Ik zie het altijd gebeuren, schuif goed naar voren en liefst was ik met 20 man weggereden, maar dat is helaas niet gelukt. Met Daniel Oss heb ik echt een goede ploegmaat in die strijd en ook Nils Politt is supersterk. Daar heb je veel aan in die waaieretappes. De etappe van zaterdag was een typische overgangsrit. Ik ben blij dat ik nog steeds goed sta in het klassement."

Goed, maar niet super

Het gevoel van Kelderman is goed. "Ik ben goed, maar ook niet super. Het is de voorbije weken heel zwaar geweest. Eerst die regen en kou in de Alpen, dan die warmte de voorbije dagen. Je lichaam ziet wel af, maar iedereen in het peloton heeft het moeilijk. Ik rijd een goede Tour, maar ik heb nog niet echt een superdag gehad. Vorig jaar in de Giro had ik dat wel een paar dagen, dat je je gewoon super voelt en bergop alles lukt. Dat heb ik hier nog niet gehad."

"Ik voel me gewoon heel goed in deze ploeg, het gaat er heel relaxed aan toe, dat ligt me wel. Het draait gewoon lekker, dat is fijn om vast te stellen. In die waaierritten heb ik jongens die me goed omringen, in de bergen zijn er ook drie ploegmaten die zich perfect van hun taak kwijten. Het is een perfecte mix. Het podium? Daar ben ik nog niet. Ik sta zevende, ik bekijk het dag per dag en hoop wel om nog wat op te schuiven."

Smalle klim

De etappe naar Andorra telt zo'n 4500 hoogtemeters en wordt wellicht een belangrijke rit voor het klassement. "Mijn ideale scenario? Een beetje hetzelfde als in die andere bergetappes", zegt hij.

"Het is natuurlijk wel een kortere slotklim, dus het zal er iets explosiever aan toe gaan. De klim is ook vrij smal. De klimmetjes daarvoor zijn wel lastig, maar niet steil, dus de koers zal wel gecontroleerd worden. De hitte zal wellicht ook een rol spelen, dat laat zich echt wel voelen, dus het wordt een slijtageslag en hopelijk blijf ik tot het eind mee voorop."