Johannes haalt alles uit de kast om zijn droom waar te maken

"Wij willen hier voedsel gaan produceren voor burgers in de omgeving. Op een manier dat het houdbaar is voor onze aarde", vertelt Johannes Regeling van Burgerboerderij de Patrijs op het erf van de boerderij die hij wil kopen.

Het is een bestaande melkveehouderij van familie, waar de koeien nu nog in de stal staan. "Ik hoop dat het ons lukt de boerderij aan te kopen zodat de koeien volgend jaar buiten lopen", zegt Johannes.

Nog 500.000 euro nodig

De boerderij kost 4,8 miljoen euro. Het meeste geld is binnen, maar nog niet alles. Er is nog een tekort van een half miljoen. "Die laatste 500.000 euro proberen we bij elkaar te brengen door burgers uit de omgeving via een burgercoöperatie mede-eigenaar te laten worden van de boerderij", legt Regeling uit. De mensen die hier aan willen meedoen moeten een certificaat kopen van 1000 euro. Daarmee worden ze dan aandeelhouder in de coöperatie.

Om de certificaten aan de man te brengen hebben Johannes en zijn mede-initiatiefnemers zaterdag een open dag gehouden om mensen te vertellen over hun droom.

Een van de bezoekers is een vrouw uit Zutphen, die meteen ook aandelen heeft gekocht. "Ik vind het een heel geweldig initiatief en ik ben dol op duurzame producten uit de buurt", vertelt ze. Een andere vrouw die in de buurt woont, heeft nog geen certificaat gekocht. "Ik heb eerst een rondleiding over het bedrijf en daarna ga ik dat waarschijnlijk zeker doen."

De eerste 100 certificaten zijn inmiddels verkocht, dus de eerste 100.000 euro is binnen.